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वीआईपी मूवमेंट के दौरान रास्ता क्लियर करवाते गर्म पानी का बर्तन युवती पर पलटा, झुलसी, पुलिस पर आरोप

वीआईपी मूवमेंट के दौरान जब पुलिसकर्मी रास्ता क्लियर करवा रहे थे, तब यह घटना हुई.

Ramnagariya Police Station
पुलिस थाना रामनगरिया (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 3:48 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान रास्ता क्लियर करवाने के दौरान पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने के आरोप लगे हैं. इसे लेकर एक महिला ने जयपुर के रामनगरिया थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. जिसमें गर्म पानी से भरा बर्तन एक युवती पर पलटने का आरोप है. गर्म पानी गिरने से महिला के शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया. रामनगरिया थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. रामनगरिया थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया, प्रताप नगर की रहने वाली खुशबू गुप्ता (30) ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह जगतपुरा इलाके में महल रोड पर फूड कोर्ट चलाती है.

19 जून की शाम की घटना: उसने आरोप लगाया है कि 19 जून की शाम को करीब 6.45 बजे सड़क पर वीआईपी मूवमेंट था. इसके चलते कुछ पुलिसकर्मी रास्ता क्लियर करवाने पहुंचे और ठेला हटाने को कहा. उसने थोड़ा समय मांगा, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माने और जबरन ठेला हटाने लगे. उसका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने ठेले को जोर से धक्का दिया तो ठेले पर रखा गर्म पानी से भरा बर्तन उसकी छोटी बहन रेशु गुप्ता पर पलट गया. जिससे उसके शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस: युवती के आरोपों को लेकर थानाप्रभारी चंद्रभान सिंह का कहना है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस टीम रास्ता खाली करवा रही थी. आरोप लगाने वालों ने ठेला सड़क पर खड़ा कर रखा था. ठेला हटाने की बात पर बहस हुई थी. गर्म पानी से झुलसने की बात की जांच की जा रही है. वहीं, जयपुर पूर्व डीसीपी रंजीता शर्मा का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच एसआई गोवर्धन को सौंपी गई है. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

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कोविड में पिता का निधन, घर चलाने को लगाते हैं ठेला: खुशबु गुप्ता का कहना है कि साल 2020 में उसके पिता का कोविड से निधन हो गया. उसका साल 2022 में मेडिकल कॉलेज में फिजियोथैरेपी कोर्स में चयन हुआ. इसके बाद मां और छोटी बहन भी जयपुर में उसके साथ रहने लगी. वे यहां प्रताप नगर में कमरा किराए पर लेकर रहती हैं और जगतपुरा में महल रोड पर अक्षय पात्र के पास मोमोज का ठेला लगाते हैं.

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