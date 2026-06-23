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वीआईपी मूवमेंट के दौरान रास्ता क्लियर करवाते गर्म पानी का बर्तन युवती पर पलटा, झुलसी, पुलिस पर आरोप

पुलिस थाना रामनगरिया ( ETV Bharat Jaipur )