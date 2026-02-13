ETV Bharat / state

Jhalawar SRG Hospital : दुर्लभ बीमारी लम्बर हर्निया का सफल ऑपरेशन, पूरे विश्व में अब तक केवल 300 मामले

मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के डॉक्टरों ने विश्व में अति दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन किया है. मांसपेशियों के कमजोर होने पर बनती है स्थिति...

Lumbar Hernia
दुर्लभ बीमारी लम्बर हर्निया का सफल ऑपरेशन (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 4:50 PM IST

झालावाड़: जिले के मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष हुकुमचंद मीणा व उनकी विशेष टीम ने अति दुर्लभ बीमारी लम्बर हर्निया को ऑपरेट कर इतिहास रचा है. जिले के मेडिकल कॉलेज में इस तरह का यह पहला ऑपरेशन है. सामान्यतः इनगुइनल या नाभि हर्निया रोगियों में देखने को मिलता है, लेकिन लम्बर हर्निया के केस विश्व में बहुत ही कम देखने को मिले हैं.

गत दिनों जिले के अकलेरा कस्बे के गदिया जयमल गांव की 58 वर्षीय पूरी बाई में लम्बर हर्निया के लक्षण दिखाई दिए थे. इसके बाद सर्जरी विभाग की टीम ने इसे ऑपरेट कर चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. महिला की कमर पर लंबे समय से गिठान थी. इस कारण उसे असहनीय दर्द बना रहता था. फिलहाल, महिला को ऑपरेशन के बाद जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं, महिला परिजनों की निगरानी में है.

डॉक्टर्स क्या बोले, सुनिए... (ETV Bharat Jhalawar)

क्या है लम्बर हर्निया ? : लम्बर हर्निया का सफल ऑपरेशन करने वाले सर्जरी विभाग के डॉक्टर हुकुमचंद मीणा ने बताया कि इस तरह का हर्निया बहुत कम मरीजों में देखने को मिलता है. करीब 1672 में डॉक्टर बार्बेट के द्वारा इस हर्निया का पता लगाया गया था. उसके बाद करीब 50 सालों बाद 1731 में इस तरह के हर्निया का दूसरा मामला सामने आया था.

उन्होंने बताया कि लम्बर हर्निया एक दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण चिकित्सीय स्थिति है, जिसमें पेट के भीतर के अंग या ऊतक पीठ के निचले हिस्से (कमर) की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण बाहर की ओर उभर आते हैं. ऐसी स्थिति में कमर के पिछले भाग पर उभरा दिखाई देता है. यह हर्निया आमतौर पर कमर की ओर पसलियों और कूल्हे की हड्डी के बीच स्थित होता है.

लम्बर हर्निया के लक्षण : डॉ. हुकुमचंद मीणा बताते हैं कि सामान्यतः किसी रोगी में लम्बर हर्निया के लक्षण आसानी से दिखाई दे जाते हैं. रोगी की कमर के एक तरफ या दोनों तरफ सूजन या उभार दिखाई देता है. इससे रोगी को खड़े होने, खांसने या वजन उठाने में काफी तकलीफ महसूस होती है. कई बार मुंह से कफ भी निकलता है. वहीं, लेटने पर यह कम हो जाता है. कई मरीज कमर वाले स्थान पर असहनीय दर्द महसूस करते हैं व चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कुछ मामलों में पेट दर्द, मितली या कब्ज जैसे लक्षण भी मरीज में दिखाई देते हैं.

मांसपेशियों के कमजोर होने पर बनती है स्थिति : हुकुमचंद मीणा ने बताया कि लम्बर हर्निया सामान्यतः मांसपेशियों की कमजोरी पर बनता है. पेट के अंदर आंत का हिस्सा हर्निया में फंसने पर आपात स्थिति बनती है, जिसमे आंत के फंसने एक आपातकालीन स्थिति बन सकती है. उन्होंने बताया कि सामान्यत इस तरह के हर्निया जन्मजात या उम्र बढ़ने के साथ-साथ दिखाई देते हैं. उम्र बढ़ने पर मनुष्य की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं. वहीं, बार-बार भारी वजन उठाना, मोटापा, लंबे समय तक खांसी, इसका कारण बन सकती है.

चिकित्सा क्षेत्र में 15 साल के करियर में पहला ऑपरेशन : डॉ. हुकुमचंद मीणा बताते हैं कि उनके 15 साल के चिकित्सा करियर में लम्बर हर्निया का पहला मामला है, जिसे उन्होंने अपनी टीम के साथ ऑपरेट किया है. उनका कहना है कि यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि पूरे विश्व में अब तक इसके मात्र लगभग 300 ही मामले सामने आए हैं. बहुत कम सर्जन अपने पूरे कार्यकाल में इस प्रकार का हर्निया को देख पाते हैं. उन्होंने बताया कि उनके पांच सदस्यीय टीम जिसमें डॉक्टर रजत, डॉ. यमुना प्रसाद, डॉ. संजीव, डॉ. आतिशी के द्वारा इस सफल ऑपरेशन को करीब 1 से 1:30 घंटे में पूरा किया गया.

पीजी कर रहे डॉ. रजत ने जताई खुशी : झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से पीजी स्टूडेंट डॉ. रजत भी हुकुमचंद मीणा की टीम में रहे नंबर हर्निया के ऑपरेशन के दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह का ऑपरेशन देखना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने बताया कि लम्बर हर्निया अति दुर्लभ बीमारी है. इस ऑपरेशन को करने से पहले सबने मिलकर 5 से 6 घंटे की तैयारी की थी. डॉ. रजत का कहना है कि वह अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करते समय इस तरह के जटिल ऑपरेशन को करीब से देखने का मौका मिला.

लम्बर हर्निया से पीड़ित महिला पूरी बाई ने जताई खुशी : अति दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 58 वर्षीय महिला पूरी बाई ने उनके सफल ऑपरेशन पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि काफी दिनों से उन्हें चलने-फिरने तथा सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी. ऑपरेशन के बाद वह अच्छा महसूस कर रही हैं.

