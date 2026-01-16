ETV Bharat / state

मंत्री के घर से 100 मीटर दूर का ही पानी पीने लायक नहीं, ग्वालियर में जहर बन रहा पेयजल

इंदौर की घटना के बाद भी नहीं खुली ग्वालियर प्रशासन की नींद, ऊर्जामंत्री निवास के पास दूषित पानी, 750+ TDS का पानी कर रहा बीमार

VERY HIGH TDS WATER IN GWALIOR
नलों में आ रहा सेहत बिगाड़ने वाला पानी, TDS खतरे से ऊपर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 1:27 PM IST

|

Updated : January 16, 2026 at 1:32 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर : इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में सीवरयुक्त पानी की सप्लाई ने मौत का तांडव मचाया और अब मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. कई लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े कांड के बाद भी ग्वालियर में नगर निगम की नींद पूरी तरह नहीं खुली है. ग्वालियर के 27 स्थानों पर की गई सैंपलिंग में कई तरह के बैक्टीरिया मिले हैं. आज भी शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों में दूषित पानी आरहा है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं.

मंत्री के घर से 100 मीटर दूर का पानी पीने लायक नहीं

ग्वालियर का हजीरा क्षेत्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का विधानसभा क्षेत्र है. इसी इलाके में उनका घर भी है लेकिन उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर पिछले कई महीनों से दूषित पानी आ रहा है. इस पानी का टीडीएस इतना है कि, लोगों को लीवर इन्फेक्शन हो रहा है. लेकिन उनके पास इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है. ईटीवी भारत भी इस बात की सच्चाई जाने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो हालात चिंताजनक मिले.

780PPM TDS WATER GWALIOR
पानी में टीडीएस का क्या मतलब? (Etv Bharat)

नलों में आ रहा सेहत बिगाड़ने वाला पानी, TDS खतरे से ऊपर

ग्वालियर के वार्ड-12 के लेन-8 में रहने वाले लोगों के घरों में आए दिन गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, शिकायत होती है तो एक दो दिन हालात ठीक रहते हैं लेकिन फिर स्थिति जस के तस हो जाती है. लोगों का कहना था कि, उनके यहां आ रहा टैप वाटर पीने योग्य ही नहीं है. इस बात की पारदर्शिता मापने हमने एक घर के नल में आरहे पानी का लाइव टीडीएस चेक किया, टीडीएस मशीन में नल का पानी भरते ही टीडीएस-782 पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) मिला, ये चौंकाने वाली स्थिति थी क्योंकि इतने टीएसडी वाले पानी का सेवन किसी के भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है.

HOW MUCH TDS IN WATER IS SAFE
क्या है पीने योग्य पानी में टीडीएस की सही मात्रा? (Etv Bharat)

पीने लायक नहीं पानी, लोग हो रहे बीमार

स्थानीय रहवासियों के मुताबिक पानी का टीडीएस स्तर काफी समय से है लेकिन उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था. स्थानीय रहवासी विष्णु तोमर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, '' पिछले दो से तीन महीने से हर दिन सुबह के समय जब पानी आता है तो उसकी स्थिति बहुत खराब रहती है. लेकिन ये नहीं पता था यहां सप्लाई होने वाले पीने के पानी का टीडीएस लेवल इतना खराब है. इसकी वजह से मैं बीमरा भी पड़ गया, जब ग्वालियर में डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या हुआ तो फिर मैं दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने पहुंचे."

ग्वालियर में पानी की स्थिति पर ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)

पानी से हुआ लिवर इन्फेक्शन, लगाने पड़े 300 से ज्यादा इंजेक्शन

विष्णु के मुताबिक उनके एम्स के डॉक्टर ने ये बात कंफर्म की उन्हें गंदे पानी की वजह से लिवर इन्फेक्शन हो गया था. हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि, इलाज के दौरान उन्हें करीब 300 से ज़्यादा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए गए. इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने टीडीएस मीटर लिया और जब घर में चेक किया तो पानी का टीडीएस लेवल खतरनाक स्थिति में था. विष्णु के मुताबिक उनके यहां पानी का टीडीएस लेवल 900 से ऊपर चल जाता है. इसलिए पीने के लिए अब वे वाटर प्यूरीफायर पर डिपेंड हो गए हैं.

Very High TDS Water in Gwalior
ईटीवी भारत की टीम ने खुद जाकर देखा पानी का टीडीएस (Etv Bharat)

हर दो तीन महीने में बदलना पड़ा रहा RO फिल्टर

इस पानी ने बड़े ही नहीं बच्चों को भी नहीं छोड़ा है. लेन नंबर 8 में रहने वाली एक महिला का 8 महीने का बच्चा भी पिछले एक महीने से बीमार चल रहा था. उन्होंने बताया, '' उसे भी इसी पानी की वजह से लीवर इन्फेक्शन हो गया था. डॉक्टर ने कहा कि आप अपने घर का पानी ठीक करो, जबकि घर में वॉटर प्यूरीफायर लगा हुआ है लेकिन उसकी स्थिति भी ऐसी है कि 2 से 3 महीने में ही फिल्टर बदलवाने पड़ते हैं.

780ppm tds water gwalior
पेट के इन्फेक्शन से जूझ रहे बच्चे (Etv Bharat)

पेट के इन्फेक्शन से जूझ रहे बच्चे

एक अन्य रहवासी अनिता तोमर ने कहा, '' एक साल नाती भी कुछ दिनों से बीमार है. उसे भी पेट दर्द की समस्या हुई थी. डॉक्टर्स ने पेट में इन्फेक्शन बताया. बच्चे का इलाज चल रहा है और घरवाले परेशान हैं. घर के नलों में दूषित पानी आता है और उसकी शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होती.'' कॉलोनी के एक अन्य बुजुर्ग भी कहते हैं कि, उनके घर में भी दूषित पानी आ रहा है, जिसमें मिट्टी होती है.

Very High TDS Water in Gwalior
मंत्री के घर से 100 मीटर दूर का पानी पीने लायक नहीं (Etv Bharat)

अमृत योजना पर करोड़ों खर्च, लोगों को स्वच्छ जल तक नसीब नहीं : कांग्रेस

इस मामले पर ऊर्जा मंत्री से बात करने का भी हमने प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका लेकिन ग्वालियर विधानसभा से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कहा, " प्रदेश भर में बीजेपी सरकार ने शुद्ध पानी प्रदाय करने अमृत योजना पर करोड़ों खर्च कर दिए लेकिन लोगों को शुद्ध पेयजल तक नहीं दे पा रहे हैं. लोग बीमार हो रहे हैं. ये सरकार का विकास है या विनाश है? ग्वालियर स्मार्ट सिटी नहीं बदहाल सिटी बन चुकी है. हम गंदे पानी, सीवर जैसी समस्याओं को उठा रहे हैं लेकिन जनता त्रस्त है और भाजपा मस्त है. बगल में मंत्री जी का घर है और दिया तले अंधेरा है, ये कौनसा विकास है?"

Very High TDS Water in Gwalior
नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल (Etv Bharat)

समस्या का कराएंगे निराकरण : महापौर

इधर ग्वालियर महापौर से भी हमने लोगों की इस समस्या पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा, "आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है. अधिकारियों को भेजेंगी जिससे पता चले कि पानी में इतना टीडीएस लेवल किन कारणों से आ रहा है. इसकी जांच कर उपाय कराया जाएगा, जिससे शहर की जनता को दूषित पानी ना पीना पड़े और उन्हें स्वच्छ पेयजल मिले." वहीं, जिम्मेदारों द्वारा शिकायत ना सुनने को लेकर उनका कहना था कि कई बार अधिकारी अन्य कामों में फंस जाते हैं लेकिन जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

gwalior birla nagar water problem
हजीरा क्षेत्र के बिरला नगर में पानी का सबसे बुरा हाल (Etv Bharat)

नगर निगम कमिश्नर बोले - पुरानी लाइने बदलवाएंगे

इस मामले पर ईटीवी भारत ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर से भी बात की क्योंकि शहर में गंदे पानी की सैंपलिंग से लेकर शुद्ध पानी की व्यवस्थाओं तक दावा नगर निगम द्वारा किया जा रहा है. निगम कमिश्नर संघ प्रिय ने कहा, '' वार्ड -12 में जो समस्या आपने बताr है उस पर काम चल रहा है. अब पानी साफ आ रहा है. फिर भी अगर वहां कुछ समस्या है तो उसका भी तुरंत निराकरण कराया जाएगा. ग्वालियर में नगर निगम की टीम द्वारा जल समस्यों को लेकर स्थायी समाधान के लिए ऐसी जगह जहां 20 साल पुरानी पानी की लाइन हैं. ऐसे 200 स्थान चिन्हित किए गए हैं. यहां पुरानी लाइन बदलने का काम किया जाएगा. लगभग 36 स्थानों पर पीनी की लाइन नाले या सीवर से क्रॉस हो रही हैं उनका निराकरण किया जाएगा.''

दो हफ्तों में 250 से ज्यादा दूषित पानी की शिकायतें

नगर निगम के पास एक जनवरी से अब तक लगभग 250 से ज़्यादा दूषित पेयजल की शिकायतें आई हैं जिनपर निगमायुक्त का दावा है कि, 200 से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है. अब सिर्फ़ 36 सीएम हेल्पलाइन की शिकायते हैं जिनका निराकरण बाक़ी है. जिन पर लगातार निगम की टीमे काम कर रहीं हैं.

यह भी पढ़ें-

बैक्टीरियल जांच की निगम पर नहीं व्यवस्था, सैंपल पीएचई लैब भेज रहे

गंदे पानी की शिकायतों पर नगर निगम की टीम सैंपलिंग का भी काम कर रहीं हैं. अब तक तीन दर्जन से ज्यादा सैंपल कराए गए हैं, नगर निगम आयुक्त का कहना है कि नगर निगम की डब्ल्यूटीपी लैब्स पर केमिकल और फिजिकल टेस्टिंग कराई जा रही है, जिनमें पानी की गुणवत्ता के अन्य पैरामीटर जांच किए जा रहे हैं. हालांकि, नगर निगम की लैब में बैक्टीरियल जांच की सुविधा नहीं है. इसके लिए 38 सैंपल पीएचई विभाग की टेस्टिंग लैब में भेजे गए हैं. उनकी जानकारी के अनुसार आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं.

Last Updated : January 16, 2026 at 1:32 PM IST

TAGGED:

HOW MUCH TDS IN WATER IS SAFE
HIGH TDS IN DRINKING WATER
780PPM TDS WATER GWALIOR
MADHYA PRADESH NEWS
VERY HIGH TDS WATER IN GWALIOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.