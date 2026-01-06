ETV Bharat / state

देहरादून नगर निगम के विकास कार्य टेंडर में गड़बड़झाला! निविदाओं पर लगी रोक, वेरिफिकेशन जारी

देहरादून: दून नगर निगम में विकास कार्य के टेंडर को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है. टेंडर सूची में गड़बड़ी की जांच की रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है. जिस पर अब नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सभी विकास कार्यों के टेंडर पर रोक लगा दी है. साथ ही सभी विकास कार्यों में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है.

विकास कार्यों के टेंडर सूची में गड़बड़ी का मामला आया था सामने: बता दें कि देहरादून नगर निगम के विकास कार्यों की टेंडर सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया था. जिसकी जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कुछ विकास कार्य गलत तरीके से टेंडर सूची में शामिल किए गए. इनमें से कुछ कार्य अन्य विभागों की ओर से पहले ही पूरे किए जा चुके थे. जबकि, कुछ कार्य नगर निगम की ओर से पहले में संपन्न हो चुके हैं. ऐसे में अब सभी विकास कार्यों के टेंडर में रोक लगा दी गई है.

नगर आयुक्त नमामि बंसल का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

"टेंडर सूची की जांच के लिए जांच समिति बनाई गई है, जो नगर निगम के सभी विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करेगी. ऐसे में सत्यापन होने के बाद जो कार्य की सूची दोबारा प्रस्तुत होती है, उसी के बाद आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा."- नमामि बंसल, नगर आयुक्त, देहरादून

महापौर कोटे से जारी हुई थी विकास कार्यों की टेंडर की सूची: गौर हो कि पिछले हफ्ते 100 वार्डों में महापौर कोटे से नगर निगम के सभी 100 वार्डों में प्रस्तावित विकास कार्यों की टेंडर सूची जारी की गई थी. उसके बाद कई पार्षदों ने सूची पर सवाल खड़े किए थे. उनका आरोप था कि ज्यादातर जगहों पर जहां 20 से 22 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, तो वहीं कुछ वार्डों में 70 से 80 लाख रुपए तक के कार्य शामिल कर दिए गए हैं.