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गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड के बाद अपराधियों का सत्यापन, लोनी बॉर्डर में 1211 अपराधियों के घर पहुंची पुलिस

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्य हत्याकांड के बाद पुलिस द्वारा जिले में सत्यापन और सर्च अभियान संचालित किया जा रहा है. ग्रामीण जोन में डीसीपी ग्रामीण के नेतृत्व में, थाना लोनी बॉर्डर में यक्ष ऐप के माध्यम से सत्यापन और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, एसीपी लोनी और प्रभारी निरीक्षक थाना लोनी बॉर्डर द्वारा भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में अपराधियों का सत्यापन किया गया. इसके अलावा संदिग्ध लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ भी की गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, अभियान के तहत पुलिस द्वारा यक्ष ऐप के माध्यम से थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के शातिर और गंभीर किस्म की अपराधियों को चिन्हित किया गया. जिसमें मुख्य रूप से हत्या, हत्या का प्रयास, कल्पेबल होमीसाइड, बलवा, चोरी, लूट गोवध और अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी गई और उनका भौतिक सत्यापन किया गया. अभियान के तहत लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कुल 1211 अपराधियों का यक्ष ऐप के माध्यम से सत्यापन किया गया.

पुलिस के मुताबिक, विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य हत्या और जानलेवा हमला करने वाले अपराधियों की मौजूदा स्थिति, जमानत की शर्तों और उनकी वर्तमान गतिविधियों की जांच करना है. ताकि गंभीर अपराधियों पर नकेल का सी जा सके. लोनी बॉर्डर एक संवेदनशील सीमावर्ती इलाका है. इसलिए अन्य राज्यों में जिलों से आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की कड़ाई से जांच की गई है, ताकि बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाना है.