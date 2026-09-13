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बिना काम पूरा हुए कर दिया गया सत्यापन, लोगों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, जीपीएम जिला अस्पताल का मामला

विभाग के अधिकारी ने कहा, जरुरत पड़ने पर राशि की हो सकती है रिवकरी, मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट.

Gaurella Pendra Marwahi
बिना काम पूरा हुए कर दिया गया सत्यापन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2026 at 3:03 PM IST

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जीपीएम: जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिले, गंदगी में कमी आए इसके लिए नाली निर्माण का काम किया गया. आरोप है कि नाली निर्माण सहित कुछ कामों के लिए लाखों की राशि जारी की गई. लेकिन आरोप है कि काम सिर्फ कुछ लाखों का किया गया और बाकी के काम अधूरे छोड़ दिए गए. स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि बिना काम पूरा किए गए पूरे काम का सत्यापन भी करा लिया गया. शिकायत सामने आने के बाद अब जांच की बात कही जा रहा है. संबंधित विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी रिवकरी कराई जाएग.

भ्रष्टाचार का आरोप

दरअसल, जिला अस्पताल में मरम्मत कार्य एवं नाली निर्माण के लिए खनिज न्यास मद से लगभग 33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई, इस राशि से जिला अस्पताल में नाली निर्माण के साथ सीवरेज, इलैक्ट्रिक कार्य , पाइप लाइन, शौचालय सह स्नानागार मरम्मत कार्य सहित कुछ कार्य और करने थे. लेकिन आरोप है कि काम को पूरा नहीं कराया गया और पूरे काम का सत्यापन कर दिया गया. आरोप तो यहां तक है कि इस काम का भुगतान भी हो गया.

बिना काम पूरा हुए कर दिया गया सत्यापन (ETV Bharat)

32 से 33 लाख का बजट था लेकिन चंद लाखों में ही काम निपटा दिया गया. जाकर देखिएगा तो पता चलेगा कि कूड़ा करकट वहां पड़ा है. मरीज आते हैं यहां भीड़ होती है लेकिन यहां कोई साफ सफाई नहीं होती है. दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. अनुसूचित क्षेत्र होने के बाद भी यहां पर प्रशासन का ध्यान नहीं है. पैसे की रिकवरी होनी चाहिए: अमर सिंह, स्थानीय ग्रामीण

मेरी जानकारी में कुछ काम हुआ है, लेकिन पूरा काम करीब 15 फीट नाली का काम बाकी है. परिजन कक्ष तक नाली नहीं बना गया है. जब निर्माण कार्य चल रहा था तब बताया गया कि जमीन अभी गीली है लिहाजा बाद में काम होगा. लेकिन अबतक वो काम पूरा नहीं हुआ. हमसे काम को लेकर पूछा गया था हमने ईई को जो काम हुआ है उसके बारे में बताया है: डॉ देवेन्द्र पैकरा, सिविल सर्जन

शौचालय और सीवरेज का काम हुआ है. पार्टिशन का काम अभी बाकी है. काम में तो कमी पाई गई है. जो भी दोषी होगा उसपर कार्रवाई होगी. रिकवरी की जाएगी अगर कमी पाई गई तो: बी एल सिहारे, कार्यपालन अभियंता

बिना काम पूरा किए हुआ सत्यापन

जिला अस्पताल में हुई इस गड़बड़ी की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को लगी पूरे मामले के जांच के लिए तुरंत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन अभियंता को जांच के निर्देश दिए गए, कार्यपालन अभियंता ने भी यह स्वीकार किया कि काम में बड़ी कमी पाई गई है मूल्यांकन एवं सत्यापन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों से इसकी वसूली भी की जा सकती है.

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