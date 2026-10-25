अमित शाह मानहानि मामले में कल आएगा फैसला, राहुल गांधी को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किलें?
कल होगी राहुल की पेशी, क्या होगा फैसला इस पर सभी की निगाहें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 7:24 PM IST
सुलतानपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा है. 26 अक्टूबर को इस मामले में विशेष अदालत फैसला सुनाएगी. जिसको लेकर सभी की निगाहे फैसले पर लग गई हैं. साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह को राहुल गांधी पर हत्यारा कहने का आरोप है. जिसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यहां परिवाद दर्ज कराया था.
अमित शाह पर टिप्पणी करना पड़ा भारी
कोतवाली देहात थाना में हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने यह परिवाद दर्ज कराया था. इसके बाद वर्ष 2023 के अंत में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया. तब 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए. यहां 25-25 हजार के दो मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया. फिर इसी साल 26 जुलाई 2024 को राहुल दोबारा कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया.
राहुल गांधी कोर्ट में होंगे पेश!
तीसरी बार 20 फरवरी 2026 को राहुल गांधी तीसरी बार कोर्ट पहुंचे और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया. इसके बाद विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के बयान के वायस सैम्पल जांच की लैब से जांच की मांग किया. जिसे पहले एमपी/एमएलए कोर्ट और बाद में सेशन कोर्ट ने खारिज किया तो मामला हाइकोर्ट पहुंचा. लेकिन उच्च न्यायालय ने भी रिट खारिज कर दिया. जिसके बाद विजय के अधिवक्ता संतोष पांडेय और राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बहस की. जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद 26 अक्टूबर को फैसले की तारीख तय कर दिया.
यह भी पढ़ें : क्या फिर संकट में पड़ सकती है राहुल गांधी की सांसदी? अमित शाह मानहानि मामले में 26 अक्टूबर को आएगा फैसला