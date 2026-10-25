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अमित शाह मानहानि मामले में कल आएगा फैसला, राहुल गांधी को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किलें?

सुलतानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल की पेशी कल ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुलतानपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा है. 26 अक्टूबर को इस मामले में विशेष अदालत फैसला सुनाएगी. जिसको लेकर सभी की निगाहे फैसले पर लग गई हैं. साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह को राहुल गांधी पर हत्यारा कहने का आरोप है. जिसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यहां परिवाद दर्ज कराया था.

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