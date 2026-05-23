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बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित कर दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 29 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि करनैल सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया. करनैल सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में शकूरबस्ती विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे. सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि अपने इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि ईडी ने जैन के आवास से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया था.

इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन के नाम पर 1100 एकड़ जमीन है. करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार के जरिये काफी पैसा बनाया. सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि करनैल सिंह के बयान मनगढ़ंत और झूठे थे. ऐसा बयान देकर करनैल सिंह ने सत्येंद्र जैन की गरिमा गिराने और लोगों की नजर में बदनाम करने की कोशिश की थी.