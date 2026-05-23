ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित

AAP नेता सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि करनैल सिंह के बयान मनगढ़ंत और झूठे थे.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित कर दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 29 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि करनैल सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया. करनैल सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में शकूरबस्ती विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे. सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि अपने इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि ईडी ने जैन के आवास से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया था.

इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन के नाम पर 1100 एकड़ जमीन है. करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार के जरिये काफी पैसा बनाया. सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि करनैल सिंह के बयान मनगढ़ंत और झूठे थे. ऐसा बयान देकर करनैल सिंह ने सत्येंद्र जैन की गरिमा गिराने और लोगों की नजर में बदनाम करने की कोशिश की थी.

बता दें कि इसके पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. सेशंस कोर्ट ने 30 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपवादों पर गौर किए बिना ही संज्ञान ले लिया था. सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा था कि वो नये सिरे से अपवादों पर गौर करते हुए विचार कर फैसला करें.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

ROUSE AVEUNE COURT
BJP MLA KARNAIL SINGH
AAP LEADER SATYENDAR JAIN
SATYENDAR JAIN DEFAMATION PETITION
AAP LEADER CRIMINAL DEFAMATION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.