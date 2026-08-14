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करोड़ों की दवा खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप, दिल्ली के दो पूर्व शीर्ष डॉक्टरों की जमानत पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने जमानत याचिकाओं पर 17 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 9:18 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (दवा व उपकरण खरीद) घोटाले के मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व महानिदेशक (DGHS) डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा की नियमित जमानत अर्जियों पर स्पेशल जज विद्या प्रकाश की अदालत आगामी 17 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी.

बता दें कि दोनों आरोपियों को एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. दोनों पर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी में सात सौ करोड़ रुपये की गड़बड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. सुनवाई के दौरान डॉ वत्सला अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि वो पिछले 40 दिनों से जेल में है. याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जिसका जिक्र हिरासत के आदेश में भी किया गया है.

वकील रमेश गुप्ता ने ये भी कहा कि वत्सला अग्रवाल को बलि का बकरा बनाया गया है ताकि कुछ उच्च पदस्थ लोगों को बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि वत्सला अग्रवाल के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. वहीं, आरोपी डॉ विनोद कुमार रंगा की ओर से पेश वकील विजय बिश्नोई ने कहा कि याचिकाकर्ता 54 दिनों से हिरासत में है. उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसी जांच के लिए और समय लेना चाहती है तो याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं करना चाहती है.

बता दें कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर 2 जून को एफआईआर दर्ज किया था. एफआईआर में दवाओं, सर्जिकल सामग्री औक चिकित्सा उपकरणों की खरीद में करीब सात सौ करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया गाय है. एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के माहानिदेशालय और दिल्ली सरकार के सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने इस हेराफेरी को अंजाम दिया.

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