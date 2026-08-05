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JJM घोटाले में जोशी सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों की बेल पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने RPSC को दिया ये निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को कहा है कि वह भर्ती के विज्ञापित पदों के अतिरिक्त 50 फीसदी पदों से ज्यादा की चयन सूची नहीं बनाए.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 8:55 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार और मुकेश पाठक की जमानत याचिकाओं पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत याचिका में महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ़ साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया है. वहीं अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025 तक ईडी से जुड़े मामले में अभिरक्षा में रहने के दौरान एसीबी ने उसे अभिरक्षा में लेने का प्रयास नहीं किया. वह संबंधित टेंडर में बिड एवेल्यूशन कमेटी व वित्त समिति का सदस्य भी नहीं था. टेंडर से जुड़ा सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया था. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. वहीं विभाग के तत्कालीन एसई महेन्द्र प्रकाश सोनी की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने कहा कि मामले में समान तथ्यों के आधार पर एक से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है. इसके अलावा ठेका फर्म के संचालकों को पूर्व में राहत दी गई है.

पढ़ें: कोर्ट का जेल अधीक्षक को निर्देश: महेश जोशी को दी जाए बेहतर मेडिकल सुविधा, जरूरत पर विशेषज्ञ डॉक्टर से कराएं इलाज

एसीबी ने मामले में आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. जिसकी सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि तत्कालीन मंत्री होने के नाते आरोपी विभाग का मुखिया था और अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऊंची दरों पर टेंडर जारी किए गए. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पढ़ें: कोर्ट की खबरें : जल जीवन मिशन के एसीबी केस में महेश जोशी और बडाया को जमानत नहीं, अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 से जुड़े मामले में आरपीएससी को कहा है कि वह भर्ती के विज्ञापित पदों के अतिरिक्त 50 फीसदी पदों से ज्यादा की चयन सूची नहीं बनाए. वहीं मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए याचिका की कॉपी आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बेग को देने के लिए कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह अंतरिम आदेश धर्मवीर मीणा व अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को रहना होगा जेल में, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

याचिका में अधिवक्ता गौरव शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 18 सितम्बर, 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. जिसमें 24 विषयों में 552 पदों पर भर्ती की संख्या जारी की गई. वहीं बाद में इस विज्ञापन में 13 मई, 2026 को संशोधन कर पदों की संख्या बढ़ाकर 890 कर दी. इसके लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की. इनमें से कई विषयों में पदों की संख्या दोगुनी कर दी गई, जबकि नियमानुसार 50 प्रतिशत से अधिक पदों में वृद्धि नहीं की सकती. ऐसे में भर्ती के 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाए गए पदों की चयन सूची नहीं बनाई जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान आरपीएससी ने यह स्वीकार किया कि अतिरिक्त 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाए गए पदों को वापस ले लिया जाएगा.

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