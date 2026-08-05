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JJM घोटाले में जोशी सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों की बेल पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने RPSC को दिया ये निर्देश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार और मुकेश पाठक की जमानत याचिकाओं पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत याचिका में महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ़ साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया है. वहीं अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025 तक ईडी से जुड़े मामले में अभिरक्षा में रहने के दौरान एसीबी ने उसे अभिरक्षा में लेने का प्रयास नहीं किया. वह संबंधित टेंडर में बिड एवेल्यूशन कमेटी व वित्त समिति का सदस्य भी नहीं था. टेंडर से जुड़ा सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया था. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. वहीं विभाग के तत्कालीन एसई महेन्द्र प्रकाश सोनी की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने कहा कि मामले में समान तथ्यों के आधार पर एक से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है. इसके अलावा ठेका फर्म के संचालकों को पूर्व में राहत दी गई है.

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एसीबी ने मामले में आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. जिसकी सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि तत्कालीन मंत्री होने के नाते आरोपी विभाग का मुखिया था और अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऊंची दरों पर टेंडर जारी किए गए. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.