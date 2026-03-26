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ख़ूब चर्चा में है 13 कार्यदिवस में फांसी का फैसला, लोग कर रहे न्यायालय के फैसले को सलाम

फांसी का फैसला आने से लोग बेहद खुश हैं. साथ ही न्यायालय के फैसले को सलाम कर रहे हैं.

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कुशीनगर में रेपिस्ट और खूनी को फांसी की सज़ा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 6:40 PM IST

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कुशीनगर: कुशीनगर जिले में चन्द रोज पहले हुए एक जघन्य अपराध के एक मामले में न्यायालय के फांसी के फैसले की ख़ूब चर्चा हो रही है. मात्र 13 कार्यदिवस में फांसी का फैसला आने से लोग बेहद खुश हैं. साथ ही न्यायालय के फैसले को सलाम कर रहे हैं.

बता दें कि बुधवार को आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई थी. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए महज 13 कार्यदिवस के भीतर ही फैसला सुना दिया.

कुशीनगर जिले के थाना जटहां बाजार क्षेत्र से जुड़े इस मामले में अभियुक्त पिंटू उर्फ कोयल पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ. न्यायालय में चले विशेष सत्र परीक्षण संख्या -763/2026 एवं मुकदमा अपराध संख्या-20/2026 के तहत सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए.

अभियोजन के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को आरोपी ने पीड़िता को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी. शव को छिपाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित हो गई.

विवेचना के दौरान एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्य, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयान न्यायालय में अहम साबित हुए. अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए सरकारी अधिवक्ताओं ने मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया.

मामले में पुलिस प्रशासन और अभियोजन टीम की सक्रियता भी सामने आई. विवेचना अधिकारी और संबंधित अधिकारियों द्वारा साक्ष्य संकलन से लेकर न्यायालय में प्रभावी पैरवी तक सभी स्तरों पर त्वरित कार्रवाई की गई.

अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि यह घटना न केवल न्यायिक चेतना को झकझोरती है, बल्कि समाज के मानवीय मूल्यों को भी गहरी चोट पहुंचाती है. अदालत ने इसे ‘दुर्लभतम से भी दुर्लभ’ श्रेणी का अपराध मानते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई और आदेश दिया कि आरोपी को फांसी पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए. साथ ही न्यायालय द्वारा दंडादेश की पुष्टि के लिए समस्त अभिलेख उच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश भी दिया गया है

Last Updated : March 26, 2026 at 6:40 PM IST

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