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वाराणसी के टकसाल सिनेमा कांड में 24 साल बाद फैसला; अभय सिंह समेत सभी 6 आरोपी बरी

इस फैसले के बाद अभय सिंह और विनीत सिंह के समर्थकों ने अपनी खुशियों का इजहार किया. एक दूसरे को मिठाई खिलाई. समर्थकों ने कहा कि, यह हम सभी के लिए खुशी का मौका है. ऐसा लग रहा है कि लंबे वक्त का इंतजार बीत गया है. कहा कि बचपन से ही इस मामले को देख रहे थे और आज हम बड़े हो गए. लंबा इंतजार था मगर इंतजार का फल मीठा रहा और न्यायालय ने न्याय किया.

मामले के मुख्य आरोपी रहे अभय सिंह ने कहा कि, यह 24 साल के इंतजार का फल है. न्याय के लिए 24 साल तक झेला है. मुझे न्यायालय पर भरोसा था कि न्याय मिलेगा. इसके लिए धन्यवाद देता हूं, यह हमारी बड़ी जीत हुई है. वहीं दूसरे आरोपी रहे विनीत सिंह ने भी अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने ने कहा कि अब कोर्ट-कचहरी और आरोप के झंझट से मुक्ति मिल गई है. इसके लिए न्यायालय को धन्यवाद देता हूं. हमारी किसी से कोई अदावत नहीं है. सबको शांति के साथ रहना चाहिए.

वाराणसी: पूर्वांचल के सबसे चर्चित मामले टकसाल सिनेमा कांड में बुधवार को 24 साल बाद फैसला आया है. इसके मुख्य आरोपी विधायक अभय सिंह समेत सभी 6 लोगों को वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने यह फैसला दिया. इस फैसले के बाद अभय सिंह और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है. अभय ने इसे बड़ी जीत बताया है तो वहीं समर्थक भी एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों को इजहार करते दिखे.

आज से लगभग 24 साल पहले 4 अक्टूबर और साल 2002 को वाराणसी में टकसाल सिनेमा के पास पूर्व सांसद धंनजय सिंह पर यह जानलेवा हमला हुआ था. शाम के करीब 3.30 बज रहे थे. कुछ लोग सिनेमा घर में जा चुके थे तो कुछ जा रहे थे. इस दौरान अचानक से एक बोलोरो आई, जिसमें से AK-47 से सौ राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं. इस घटना ने पूरे बनारस को दहला कर रख दिया. यह घटना टकसाल सिनेमा कांड बन गई. इस घटना में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके पांच साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हमले में धनंजय सिंह समेत कई लोग घायल हो गए थे. यहीं से दो नेताओं की आपसी दुश्मनी की कहानी की शुरुआत हो गई थी. इस हमले में AK-47 से कई राउंड फायरिंग की गई थी. दिनदहाड़े चलीं गोलियों ने हर किसी को डरा दिया था.

जौनपुर लौट रहे थे धनंजय

यह हमला तब हुआ जब धनंजय सिंह 4 अक्टूबर, 2022 के दिन अपने साथियों के साथ सफारी वाहन में वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे. उस समय धनंजय जौनपुर की रारी सीट से निर्दलीय विधायक थे. आरोप है कि, जब वे जौनपुर के लिए जा रहे थे तो कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में टकसाल सिनेमा के पास एक बोलेरो में सवार अभय सिंह और और उनके 4-5 साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी. जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुईं, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. इस हमले में धनंजय सिंह के साथ ही उनके गनर, चालक समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

धनंजय ने दर्ज कराया था मुकदमा

इस हमले के बाद पूरा वाराणसी शहर दहल गया था. घायलों को मलदहिया के सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया था, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए थे. धनंजय सिंह ने अभय सिंह, विनीत सिंह (वर्तमान एमएलसी), संदीप सिंह, सतेंद्र सिंह बबलू, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

छात्र नेता रहते हुए अभय सिंह से हुआ था परिचय

टकसाल सिनेमा शूटआउट केस बनारस के पहले 'ओपन शूटआउट' के तौर पर भी जाना जाता है. यह मामला लगभग 24 वर्षों तक वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में लंबित रहा. वर्तमान में शहर और राजनीतिक गलियारों में इस केस के अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. क्योंकि यह दो बड़े बाहुबली चेहरों के बीच की रंजिश का मामला है. जौनपुर के टीडी कॉलेज और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में शामिल होने वाले धनंजय ने मंडल कमीशन का विरोध करने से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की. लखनऊ विश्वविद्यालय में ही उसका परिचय बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुआ था.

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