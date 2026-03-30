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नाबालिग से दुष्कर्म केस में फैसला, धमतरी में दोषी को 20 साल की सजा, धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना पर SP ने किया सम्मानित

धमतरी में 2024 के एक पॉक्सो केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की सजा सुनाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में धमतरी पुलिस को सफलता मिली है. थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज पॉक्सो एक्ट के केस में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर दंड सुनाया है. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ जुर्माने की भी सजा दी गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह केस 2024 में थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज किया गया था. अपराध क्रमांक 491/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87, 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 लगाते हुए जांच शुरू की गई थी. पुलिस ने संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई करते हुए सभी आवश्यक सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया. आरोपी की गिरफ्तारी और जांच में सामने आए तथ्यों, पीड़िता के बयान, गवाहों की गवाही और सबूतों को मजबूत तरीके से कोर्ट में पेश किया गया.

20 साल की सजा

न्यायालय में सुनवाई के दौरान पेश सबूतों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी तरीके से पैरवी के आधार पर धमतरी के रहने वाले आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 3,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

SP ने विवेचना अधिकारी को सम्मानित किया

इस पूरे प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक राजेश मरई और तत्कालीन विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक महेंद्र साहू ने की. केस डायरी समेत कई दस्तावेजों की मजबूत तैयारी के चलते पुलिस को सफलता मिली. इसके चलते धमतरी पुलिस अधीक्षक ने सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करने की घोषणा की है.

पुलिस की जनता से अपील

पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी गंभीर मामलों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे. वहीं धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अपराधों के प्रति जिले में शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) नीति अपनाई गई है. पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि महिला एवं बच्चों से जुड़े किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई कर दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जा सके.