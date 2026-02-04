ETV Bharat / state

कस्टडी में गोली मारने के मामले में 22 साल बाद फैसला; तत्कालीन SHO दोषी करार, 1 लाख जुर्माना-आजीवन कारावास

आजमगढ़ में 2003 का मामला, एक अन्य आरोपी हेड कांस्टेबल की साल 2017 में हो चुकी है मौत

आजमगढ़ कोर्ट का फैसला.
आजमगढ़ कोर्ट का फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 5:54 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 6:44 PM IST

आजमगढ़: पुलिस हिरासत में गोली मारने के मामले में कोर्ट ने थाना रानी की सराय के तत्कालीन एसएचओ जेके सिंह को आजीवन कारावसा और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. करीब 22 साल तक चले इस मुकदमे में 29 जनवरी 2025 को कोर्ट ने थानाध्यक्ष को दोषी करार दिया था. इस मामले में दूसरे आरोपी हेड कांस्टेबल नरेंद्र बहादुर सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है. यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय की कोर्ट ने बुधवार को सुनाया.

बता दें कि मामला 29 मार्च 2003 का है. जिसमें एफसीआई के कर्मचारी हरिलाल यादव को बैटरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हिरासत में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी. कस्टडी में मौत के मामले में पुलिस ने हेड कांस्टेबल नरेंद्र बहादुर सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की थी. DGC पीयूष त्रिपाठी के मुताबिक, मृतक हरिलाल यादव के पुत्र जितेंद्र ने नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह रात को खाना लेकर रानी की सराय थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी जेके सिंह के ललकारने पर हेड कांस्टेबल नरेंद्र बहादुर सिंह ने उनके पिता हरिलाल यादव को गोली मारी थी. जिससे उनकी मृत्यु हो गई.

मामला रानी की सराय थाने का होने के कारण विवेचना कोतवाली से रानी की सराय थाने को स्थानांरित हो गई. छह माह बाद 2003 में ही इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई. जांच में फरवरी 2005 में सीबीसीआईडी ने इसकी चार्जशीट न्यायालय में दा​खिल की. मुकदमे की सुनवाई के दौरान 2017 में हेड कांस्टेबल नरेंद्र बहादुर सिंह की भी मौत हो गई. लगभग 22 साल तक न्यायालय में मामले की सुनवाई चलती रही.

सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने आरोपी तत्कालीन थाना प्रभारी जेके सिंह को एक लाख रुपये अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही गालीगलौज के मामले में दर्ज 504 के मुकदमे में कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.

बता दें कि जेके सिंह को 29 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. जेके सिंह 2003 से जमानत पर है. जेके सिंह मूलत: वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौनी गांव निवासी है. गोरखपुर में तैनाती के दौरान करीब 4 साल पहले सेवा से अवकाश ले लिया था. सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी पूर्व थानाध्यक्ष को पुलिस ने इटौरा जिला जेल, आजमगढ़ भेज दिया.

