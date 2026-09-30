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6 साल बाद आया ज्वैलर्स डकैती कांड का फैसला, 5 दोषियों को उम्रकैद, एक आरोपी बरी

मुख्य आरोपी योगेश ने ज्वेलर को अपना नाम बताते हुए पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती तक दी थी.

Court hearing held for the case
मामले की कोर्ट में हुई सुनवाई (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 10:39 PM IST

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झुंझुनू: 6 साल पहले शहर के माननगर में न्यू प्रकाश ज्वैलर्स पर हुई डकैती और गोलीकांड का मामले में आखिरकार बुधवार को अदालत का फैसला आ गया. अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 झुंझुनू ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि आरोपी प्रमोद कुमार उर्फ धोलिया को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया. ज्वैलर्स डकैती व जतिन सोनी हत्याकांड में दीपक पहल, योगेश कुमार, विनोद कुमार, अंकित कुमार उर्फ मीठू और प्रताप सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

एक आरोपी बरी: लोक अभियोजक नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि दीपक पहल, योगेश कुमार और विनोद कुमार को आजीवन कारावास के साथ कुल 1 लाख 26 हजार और अंकित कुमार उर्फ मीठू और प्रताप सिंह को सजा के साथ 1 लाख 32 हजार रुपए प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अदालत ने सभी दोषियों की मूल सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं. पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा में बिताई अवधि को नियमानुसार सजा में समायोजित किया जाएगा. प्रमोद कुमार उर्फ धोलिया को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया. राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक नन्दकिशोर शर्मा ने की.

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लाखों की लूट और हत्या: लोक अभियोजक ने बताया कि शहर के मुख्य इलाके में दिनदहाड़े ज्वैलरी शोरूम में हथियारबंद बदमाश घुसे थे. लाखों रुपए के आभूषण लूट गए. भागते समय ज्वैलर जतिन सोनी को गोली मार दी. गंभीर घायल जतिन ने 25 दिन तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया, लेकिन 9 अक्टूबर, 2019 को जयपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस केस की जांच वतर्मान सिटी डीएसपी और तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी गोपाल सिंह ढाका ने की थी. वारदात का मुख्य आरोपी बताए गए योगेश चारणवासी की गिरफ्तारी इस मामले की सबसे बड़ी चुनौती बनी रही. पुलिस के अनुसार वह लंबे समय तक फरार रहा और करीब पांच महीने बाद बीकानेर से गिरफ्तार किया गया.

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15 सितंबर 2019: दोपहर 2:37 बजे शोरूम में घुसे हथियारबंद बदमाश: 15 सितंबर, 2019 रविवार का दिन था. न्यू प्रकाश ज्वैलर्स माननगर में दोपहर करीब 2:37 बजे हथियारबंद बदमाश शोरूम में घुसे. एफआईआर के अनुसार बदमाश मोटरसाइकिल और सफेद बोलेरो से आए थे. कुछ बदमाशों ने चेहरे ढक रखे थे, जबकि एक खुले चेहरे के साथ आया था. शोरूम में उस समय ज्वैलर संदीप सोनी के भाई बाईसराम उर्फ जतिन सोनी और कर्मचारी नवीन मौजूद थे. बदमाशों ने पिस्टल तान दी और ज्वैलरी बैग में भरने के लिए कहा. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. बदमाशों ने जतिन के गले में पहनी चेन भी उतरवा ली. उन्होंने सीसीटीवी की डीवीआर निकालने को कहा. इसी बीच जतिन ने बाहर निकलने की कोशिश की, बदमाश जब ज्वैलरी समेट रहे थे, उसी दौरान जतिन ने मौका देखकर दुकान का शीशा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की. वह दुकान से बाहर भागे. लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा किया. एफआईआर में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार इसी दौरान एक बदमाश ने जतिन पर गोली चला दी. गोली लगने से जतिन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

आरोपी अपना पहचान पत्र छोड़ गया था : जयपुर में 25 दिन बाद हुई थी मौत: इसके बाद करीब 25 दिन तक उनका इलाज चला. लेकिन 9 अक्टूबर, 2019 को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जतिन सोनी की मौत हो गई. इस केस को झुंझुनू के सबसे चर्चित मामलों में शामिल करने वाली बातों में एक मुख्य आरोपी योगेश चारणवासी से जुड़ी रही. योगेश ने वारदात के दौरान अपना पहचान पत्र दुकान पर छोड़ दिया था. उसने जतिन को अपना नाम बताते हुए पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती तक दी थी. यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि पहचान सामने होने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार कैसे किया जाए.

पढ़ें: ज्वैलर्स की दुकान पर चोरी का पर्दाफाश, आरोपियों ने कबूला गुनाह, पहले भी दे चुके हैं इस तरह की वारदात को अंजाम - Alwar Theft case

पांच आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए: जांच वर्तमान सिटी डीएसपी और तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी गोपाल सिंह ढाका के नेतृत्व में आगे बढ़ी. पुलिस ने वारदात से जुड़े आरोपियों की तलाश शुरू की. जांच में अलग-अलग आरोपियों की भूमिका सामने आई. केस में दीपक पहल, अंकित कुमार उर्फ मीठू, प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार उर्फ धोलिया, योगेश कुमार और विनोद कुमार के नाम सामने आए. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाई. लूटी गई ज्वैलरी, वारदात में इस्तेमाल वाहनों और अन्य साक्ष्यों की बरामदगी की कार्रवाई भी की गई. लेकिन योगेश लंबे समय तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा.

पांच महीने तक फरार रहा योगेश: योगेश की तलाश में पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र का सहारा लिया. पुलिस जांच में उसके गुजरात में छिपे होने की जानकारी सामने आई. बताया गया कि वह वहां मजदूरी या पल्लेदारी जैसे काम से जुड़ा रहा. पुलिस टीम उसके पीछे पहुंची, लेकिन वह वहां से निकल गया. बाद में उसके बीकानेर पहुंचने की सूचना मिली. पुलिस ने दबिश देकर आखिरकार फरवरी 2020 में योगेश चारणवासी को बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी के साथ इस चर्चित मामले का सबसे बड़ा फरार आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया.

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NEW PRAKASH JEWELLERS ROBBERY CASE

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