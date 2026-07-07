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2020 दिल्ली दंगा: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में फिर टला फैसला, अब कोर्ट 13 जुलाई को सुनाएगा निर्णय

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में मंगलवार को फिर फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने इस मामले में अब 13 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. इसके पहले कोर्ट ने 11 जून को फैसला टाल दिया था. इस मामले में ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपी हैं.

इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल है. दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 3 जून 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था.

क्राईम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रूप दिया. चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रूप से टारगेट किया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्‍या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी.