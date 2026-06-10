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धनबाद में BBCL आउटसोर्सिंग परियोजना के विस्तार को लेकर बवाल, ग्रामीणों के साथ मारपीट के बाद फायरिंग का आरोप

बवाल के बाद मौके पर पहुंचे मेयर संजीव सिंह ( Etv Bharat )