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धनबाद में BBCL आउटसोर्सिंग परियोजना के विस्तार को लेकर बवाल, ग्रामीणों के साथ मारपीट के बाद फायरिंग का आरोप

धनबाद में बस्ती के पास ओबी डंपिंग के विरोध के दौरान ग्रामीण और कंपनी समर्थक लोगों के बीच कहासुनी हो गई.

Mayor Sanjeev Singh arrived at scene
बवाल के बाद मौके पर पहुंचे मेयर संजीव सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 2:54 PM IST

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धनबाद: जिले के झरिया के घनुडीह चीनकोठी बस्ती से सटे क्षेत्र में सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग परियोजना के विस्तार को लेकर बुधवार को विवाद खड़ा हो गया. स्थानीय ग्रामीणों ने बस्ती के समीप ओबी (ओवरबर्डन) डंपिंग का विरोध किया. विरोध के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. ग्रामीणों ने हवाई फायरिंग का भी आरोप लगाया है हालांकि पुलिस ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है.

कंपनी समर्थकों पर ग्रामीणों के साथ मारपीट का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी द्वारा बस्ती के नजदीक ओबी डंप किया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था. आरोप है कि विरोध के दौरान कंपनी समर्थक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट की. इस दौरान दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है.

जानकारी देते मेयर संजीव सिंह (Etv Bharat)

मौके से खोखा बरामद, जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर धनबाद मेयर संजीव सिंह और घनुडीह ओपी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली. मौके से एक खोखा भी बरामद होने की बात सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विवादित स्थल पर ओबी डंपिंग की अनुमति नहीं: मेयर

मेयर संजीव सिंह ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों की आपत्ति के बावजूद ओबी डंपिंग का कार्य कराया जा रहा था. उन्होंने कांग्रेस नेता रत्नेश यादव का नाम लेते हुए उन पर पहले से पीडीएस चावल और कोयला चोरी का मामला दर्ज होने का दावा किया. मेयर ने आगे कहा कि विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ मारपीट हुई है और यदि समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. मेयर ने बताया कि जब तक इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय बैठक नहीं हो जाती, तब तक विवादित स्थल पर ओबी डंपिंग या किसी नए कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी.

फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल

ग्रामीण सुनील कुमार मंडल उर्फ छोटू मंडल ने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से ओबी डंपिंग का विरोध करने पर करीब 30 लोगों ने उनके साथ मारपीट की है. उनका कहना है कि घटना के दौरान फायरिंग भी हुई थी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. उन्होंने दावा किया कि मारपीट में उनका हाथ टूट गया.

मारपीट की घटना की सूचना मिली है लेकिन फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है. अभी तक किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है: प्रकाश चंद्र महतो, एसडीपीओ, सिंदरी

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