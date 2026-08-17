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काशी में दूसरी बार बदला गया गंगा आरती का स्थान; घाट की सीढ़ियां डूबीं, हजारों भक्त शामिल

गंगा 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं. काशी में नौकायन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

दूसरी बार बदला गया गंगा आरती का स्थान.
दूसरी बार बदला गया गंगा आरती का स्थान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 7:20 AM IST

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वाराणसी: काशी के के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान फिर बदला गया है. इस वर्ष दूसरी बार गंगा आरती की जगह बदली गई है. इसकी वजह मां गंगा के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी है. पिछले दो-तीन दिनों में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से घाट की सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं.

गंगा सेवा निधि द्वारा स्थान बदलने के बाद पूरी परंपरा और आस्था के साथ गंगा आरती को संपन्न कराया गया. इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में हिस्सा लिया. चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई. गंगा में नावों पर सवार होकर भी लोगों ने ऐतिहासिक गंगा आरती का श्रवण किया.

दूसरी बार बदला गया गंगा आरती का स्थान. (Video Credit: ETV Bharat)

बताते चलें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से मां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से एक बार फिर रविवार सुबह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा. यही कारण है कि गंगा आरती का स्थल वर्ष में दूसरी बार बदल गया है.

गंगा 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं. इसकी वजह से काशी में नौकायन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. एनडीआरएफ, जल पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालु पर्यटकों को मां गंगा में जाने पर पूरी तरीके से सतर्कता बरतने का आह्वान किया जा रहा है. ऐसे में देर शाम तक गंगा का जलस्तर बढ़ गया और मां गंगा आरती के पावन स्थल को बदला गया.

पर्यटक अभिषेक पांडेय ने बताया कि हम लोग कोलकाता से यहां पर घूमने आए हैं. हम लोगों ने देखा की मां गंगा का जो आरती का स्थल है, वह बदल गया. इसके बाद भी मां गंगा के आरती में शामिल होकर बहुत ही प्रसन्नता हुई.

गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मां गंगा का जलस्तर बढ़ता है और आरती स्थल बदल जाता है. गंगा का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि गंगा सेवा निधि की छत पर भी आरती किया जाता है.

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