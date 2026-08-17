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काशी में दूसरी बार बदला गया गंगा आरती का स्थान; घाट की सीढ़ियां डूबीं, हजारों भक्त शामिल

दूसरी बार बदला गया गंगा आरती का स्थान. ( Photo Credit: ETV Bharat )