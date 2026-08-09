गंगा का जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट गंगा आरती का स्थल बदला, अब यहां हो रही आरती
जहां गंगा आरती होती थी वह स्थल चार मीटर जल में समाया, भक्तों की सुविधा के लिए लिया गया फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:44 AM IST
वाराणसी: काशी में होने वाली संध्याकालीन विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया हैं. पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल 15 फिट ऊपर किया गया. क्योंकि जिस स्थल पर गंगा आरती होती थी वह स्थल मां गंगा में चार मीटर अंदर समा गया हैं, जिस कारण अब मां गंगा का आरती स्थल दशाश्वमेध घाट पर हुआ.
गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मुखर्जी ने बताया कि लगातार मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है. पिछले कुछ दिनों से मां गंगा का जलस्तर स्थिर था, लेकिन आज फिर मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है. जिसकी वजह से मां गंगा की आरती का स्थल आज बदलना पड़ा. 15 फीट ऊपर आकर मां गंगा का आरती किया जा रहा है. यहां पर भी जल मां गंगा के स्थल के पास पहुंच चुका है. ऐसे में पूरे श्रद्धा भाव और प्रत्येक दिन की तरह शनिवार की आरती भी संपन्न की गई है.
उन्होंने बताया कि काशी सहित पूरे देश से भक्तों ने पहुंच कर मां गंगा के दिव्य आरती का दर्शन किया. प्रत्येक दिन की तरह आगे और मां गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो आरती का स्थान परिवर्तन होता रहेगा.
बता दें कि बुधवार को गंगा सेवा निधि द्वारा दशाशवमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती में गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. मां के इस आरती में शामिल हुए.
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