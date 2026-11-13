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उत्तराखंड में वेनू अग्रहरी ढींगरा को बड़ी जिम्मेदारी, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनी

वेनू अग्रहरी ढींगरा को जिम्मेदारी ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी चुनाव से पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में बदलाव किया गया है. राज्य सरकार ने देहरादून की वेनू अग्रहरी ढींगरा को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नामित किया है. शासन के मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से 13 नवंबर, 2026 को आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, उनकी नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू हो जाएगी.

शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पूर्व में नामित अध्यक्ष का कार्यकाल 6 जनवरी, 2025 को समाप्त हो गया था. इसके बाद आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किए जाने के संबंध में 21 फरवरी, 2025 और 24 फरवरी, 2025 को ऑर्डर जारी किए गए थे. अब सरकार ने इन दोनों आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वेनू अग्रहरी ढींगरा को आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है.