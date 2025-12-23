ETV Bharat / state

युवा संसद में उप नेता प्रतिपक्ष बनी वेन्ती, इस नेता को बताया राजनीति में रोल मॉडल

पीएश्री एमजीजीएस स्टेशन रोड बाड़मेर के प्रिंसिपल मोतीलाल जांगिड़ ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रबल कार्यक्रम के तहत विद्यालय की छात्रा वेन्ती व नीतिन चौधरी युवा संसद भाग लेने गए थे. नौवीं की छात्रा वेन्ती को विधानसभा में अपनी बात रखने का अवसर मिला. युवा संसद में भाग लेकर लौटने पर विद्यालय परिवार ने वेन्ती का स्वागत व सम्मान किया.

बाड़मेर: शहर की पीएमश्री एमजीजीएस स्टेशन रोड की छात्रा वेन्ती खारोड़ा ने हाल में राजस्थान विधानसभा में हुई युवा संसद में उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई और बेरोजगारी, पेपर लीक, कला एवं संस्कृति और मानसिक सेहत जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. वेन्ती के मारवाड़ी, हिंदी और अंग्रेजी में दिए भाषणों ने मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ी.

छात्रा वेन्ती खारोड़ा ने बताया कि उन्हें यह मंच विद्यालय के जरिए मिला. इस उपलब्धि पर परिवार, टीचर्स और सहपाठियों के अलावा एडीएम और एसपी सहित जिले के कई गणमान्य व्यक्तियों ने सराहना की. वेन्ती ने बताया कि इससे बहुत मोटिवेशन मिला. वेन्ती ने बताया कि युवा संसद में उन्होंने सरकार की लापरवाही और पेपर लीक से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर पर प्रकाश डाला. साथ ही हमारी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया. यह बेरोजगारी घटाने और मानसिक सेहत में सुधार लाने में मददगार होगी.

वेन्ती का विद्यालय परिवार ने किया सम्मान (ETV Bharat Barmer)

खुद लिखा भाषण: वेन्ती ने बताया कि उन्होंने अपना भाषण खुद लिखा था. इसमें उनके स्कूल के शिक्षकों और वहां के रिहर्सल का सहयोग मिला. उन्होंने अपने भाषण से संदेश देने की कोशिश की कि हमारी कला और संस्कृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है. हमें अपनी संस्कृति, वेशभूषा और भाषा को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ावा देना चाहिए. उन्होंने डॉ. रूमादेवी का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें उनसे सीखना चाहिए, वो देश-विदेश में पारंपरिक वेशभूषा नहीं भूलती हैं. वेन्ती पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत सिंह जसोल को रोल मॉडल मानती हैं और बड़े होकर राजनीति के क्षेत्र में जाने की तमन्ना रखती हैं.

वेन्ती के मेंटर टीचर पुखराज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से युवा संसद में पीएमश्री एमजीजीएस स्टेशन रोड बाड़मेर की छात्रा वेन्ती ने विपक्ष की उपनेता के तौर पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए कला एवं संस्कृति की आवश्कता पर सरकार का ध्यान खींचा.