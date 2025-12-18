ETV Bharat / state

थाने में घुसा 5 फीट का विषधर सांप, कई दिनों तक नहीं सोए पुलिसवाले, देखें रेस्क्यू का VIDEO

गया: बिहार के गया के फतेहपुर थाने में एक विषधर गेहुअन सांप के घुस आने से पुलिसकर्मियों में कई दिनों तक दहशत का माहौल रहा. करीब 5 फीट लंबा यह जहरीला सांप थाने के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देता रहा, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया.

थाने में सांप की एंट्री से अफरा-तफरी: मामला फतेहपुर थाना परिसर का है. जानकारी के अनुसार, थाने में अचानक एक विषधर गेहुअन सांप घुस आया. सांप को थाने के कई स्थानों पर देखे जाने के बाद सभी पुलिसकर्मी परेशान हो गए. यह सांप बेहद खतरनाक होता है और इसका काटा व्यक्ति पानी भी नहीं मांग पाता है.

थाने में घुसा 5 फीट का विषधर सांप (ETV Bharat)

दारोगा के कमरे में घुसा सांप: सांप को सबसे पहले थाने के दारोगा संजय कुमार के कमरे में देखा गया. इसके बाद वह सिरिस्ता भवन में भी नजर आया. सांप के लगातार ठिकाना बदलने से पुलिसकर्मियों की नींद उड़ गई. कई पुलिसकर्मी रात भर जागते रहे और थाने में भय का माहौल बना रहा.

रविवार से शुरू हुआ दहशत का खेल: यह घटना रविवार से शुरू हुई थी. विषधर गेहुअन सांप के थाने में इधर-उधर घूमने से पूरे स्टाफ में हड़कंप मचा रहा. पुलिसकर्मी डरे-सहमें थे और कोई भी कमरे में अकेला जाने से कतराता था. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सामान्य कामकाज भी प्रभावित हो गया.

विशेषज्ञ को बुलाकर शुरू हुई तलाश: सांप के लगातार दिखाई देने पर थाना प्रशासन ने सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञ को बुलाया. विशेषज्ञ ने थाने में पहुंचकर सांप की तलाश शुरू की. गोपनीय शाखा और सिरिस्ता के कमरों को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया ताकि सांप को सुरक्षित पकड़ा जा सके.