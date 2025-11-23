ETV Bharat / state

जलोड़ी पास पर 150 परिवारों पर क्यों मंडरा रहा रोजी-रोटी का संकट?

जलोड़ी पास पर लोग रेहड़ी और चारपाई पर सामान बेचते हैं.

Jalori Pass
जलोड़ी पास पर लोगों का रोजगार खतरे में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 2:57 PM IST

9 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जहां पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है. वहीं, विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोग रेहड़ी लगाकर भी अपना भरण-पोषण कर रहे हैं. इन रेहड़ियों पर हो रहे कारोबार के जरिए ही ये लोग अपने परिवार का गुजर-बसर कर पा रहे हैं. कुल्लू जिले में जलोड़ी पास के पास भी ऐसे ही कुछ लोग रेहड़ी लगाकर अपना अपना गुजर-बसर कर रहे हैं, जिनके रोजगार पर अब खतरा मंडराने लगा है. ऐसे में ये सारे लोग अब यहां अपनी रेहड़ियां नहीं लगा पाएंगे.

150 परिवारों की आजीविका पर संकट

दरअसल कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार और आनाी को आपस में जोड़ने वाला जलोड़ी पास, इन दिनों सैलानियों के लिए पसंदीदा सैरगाह बना हुआ है. ऐसे में यहां पर आसपास के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले कई लोग रेहड़ी और चारपाई लगाकर अपने सामानों को बेचते हैं और कारोबार की तलाश में रहते हैं, लेकिन अब वन विभाग एक बार फिर से इन सभी लोगों को दर्रे से हटाने में जुट गया है. इससे पहले भी वन विभाग ने जलोड़ी पास पर बने अस्थाई ढांचे को तोड़ा था. जिससे यहां के लोगों में खासा आक्रोश था. जिसके बाद पर्यटन गतिविधियों को चलाने के लिए अस्थाई मार्केट का निर्माण किया गया और इको टूरिज्म समिति का भी गठन किया गया है, लेकिन मार्केट में दुकानों के दाम ज्यादा होने के चलते गरीब लोग एक बार फिर से सड़कों पर ही काम करने को मजबूर है. वहीं, वन विभाग अब इन्हें जलोड़ी दर्रे से हटाने का काम शुरू कर रहा है. जिससे करीब 150 परिवारों की रोजी-रोटी छीन जाएगी.

"हम पीढ़ी-दर-पीढ़ी यहां रोजगार से जुड़े हुए हैं. परिवार ने मुश्किल परिस्थितियों में भी यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए जलपान और भोजन की व्यवस्था कर इस स्थल को पर्यटन के लिए विकसित करने में योगदान दिया है, लेकिन आज सरकार के गलत फैसले से हमारा रोजगार खतरे में पड़ गया है." - नारायण दास, स्थानीय ग्रामीण

Jalori Pass
स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी बेचती हैं यहां सामान (ETV Bharat)

अतिक्रमण पर वन विभाग की सख्ती

जलोड़ी दर्रा पर्यटन गतिविधियों का केंद्र है. प्राकृतिक सुन्दरता के लिए विख्यात यह पर्यटन स्थल धार्मिक पर्यटन और प्राचीन धरोहरों की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है. इसलिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं. दर्रे आसपास के खनाग, शोजा, जीभी और फनौटी आदि गांवों के करीब 150 लोग मंदिर परिसर के पास सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर पर्यटकों को जलपान और भोजन परोस कर अपनी आजीविका जुटाते हैं. जलोड़ी पास में बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी चारपाई लगाकर स्वयं तैयार किए गए स्वेटर, टोपी, मफलर व शॉल सहित अन्य गर्म कपड़े बेचकर स्वरोजगार से जुड़ी हैं. वहीं, इस तरह से दर्रे में अतिक्रमण को लेकर वन विभाग अब सख्त हो गया है. विभाग इन लोगों को यहां से खदेड़ने की फिराक में है, जिसके चलते सैकड़ों परिवारों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

"जलोड़ी दर्रे के पास नेचर इंटरप्रिटेशन सैटर बनाया गया है. रेहड़ी-फहड़ी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने यहां मनमाने तरीके से कब्जा किया है. जिला प्रशासन का आदेश है कि इस जगह को खाली किया जाए, लेकिन वन विभाग द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं. विभाग इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगा." - चमन लाल, डीएफओ, लुहरी (आनी)

Jalori Pass
माता बूढ़ी नागिन का मंदिर (ETV Bharat)

क्यों खास है जलोड़ी पास ?

सरयोलसर की प्राकृतिक झील पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. वहीं, दूसरी तरफ खूबसूरत वादियों के बीच रघुपुरगढ़ का प्राचीन किला भी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है. यहां पहुंचने के लिए जलोड़ी दर्रे से करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. हालांकि इन दोनों पर्यटन स्थलों पर स्थानीय लोगों द्वारा पर्यटकों की आवश्यकता के लिए जल पान, भोजन और ठहरने की सुविधाओं को लेकर कारोबार होता है, लेकिन जलोड़ी दर्रा पर्यटन गतिविधियों का केंद्र भी है. समुद्र तल से 3120 मीटर ऊंचाई पर स्थित जलोड़ी दर्रे में साल में सिर्फ 6 महीने ही पर्यटन गतिविधियां संचालित होती हैं. यहां माता बूढ़ी नागिन का मंदिर भी है. जबकि माता का पौराणिक मंदिर करीब 7 किलोमीटर दूर सरयोलसर नामक स्थान पर है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अलावा देशी-विदेशी पर्यटक जलोड़ी दर्रे से पैदल पहुंचते हैं.

पहले भी वन विभाग कर चुका है ऐसी कार्रवाई

गौरतलब है कि कुछ साल पहले भी जलोड़ी दर्रा के पास मंदिर परिसर के पास सड़क के दोनों तरफ बने कच्चे मकान उखाड़कर वन विभाग ने इस जगह को खाली किया था. जिला प्रशासन के आदेश पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों का स्वरोजगार बंद किया था. विभाग द्वारा तर्क दिया गया था कि सरकार ने इस स्थान पर माल रोड और नेचर पार्क बनाने की योजना बनाई है. जिससे यहां पर्यटन को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा. यहां से हटाए गए लोगों को आश्वासन दिया गया कि उनके लिए वन विभाग द्वारा दूसरे स्थान पर प्रबंध किया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी तक कहीं पर स्थापित नहीं किया गया है.

जलोड़ी दर्रे पर 10 सालों से ढाबा चलाकर अपना कारोबार कर रहे भीम सिंह का कहना है, "पिछले 3 सालों से हमें परेशान झेलनी पड़ रही है. पहले हम सड़क किनारे कच्चे ढाबों में दुकानदारी करते थे. जिन्हें वन विभाग ने हटा दिया था. अब रेहड़ी लगाकर अपना रोजगार कमाने में लगे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें परेशान किया जाता है."

Jalori Pass
जलोड़ी पास पर छोटा-मोटा रोजगार करते हैं स्थानीय ग्रामीण (ETV Bharat)

ऊंचे दामों पर नीलाम हुई दुकानें

जिला कुल्लू प्रशासन द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करवाई गई और मंदिर परिसर के डाउन स्ट्रीम में 6 से ज्यादा ईको हट्स का निर्माण किया गया. उसके बाद वन विभाग ने नीलामी प्रक्रिया से इनका वितरण भी कर दिया. जिसमें ऊंची बोली लगाने वाले केवल 7-8 लोगों को ही दुकानें मिल सकी. जबकि सैकड़ों गरीब लोगों को निराश होना पड़ा. वहीं, दर्रे पर वन विभाग द्वारा खाली की गई भूमि पर 3 सालों से न तो नेचर पार्क बना है और न ही किसी अधिकारी को आगामी योजना को लेकर सही स्थिति की जानकारी है.

जलोड़ी पास पर रोजगार कमा रहे युवक राम लाल का कहना है, "दशकों से पर्यटन सीजन के दौरान यहां ढाबों को लगाया जाता है. हम भी अपने रोजगार के लिए इस काम को कर रहे हैं. साल 2022 में अस्थाई ढांचे को उखाड़ने से हमारा धंधा चौपट हो गया है. अब रेहड़ी लगाकर रोजी-रोटी कमाने में लगे हुए हैं. मगर अब वन विभाग के कर्मचारी बार-बार यहां आकर रेहड़ी हटाने के लिए कह रहे हैं."

ये सोसायटी संभाली है अस्थाई मार्केट व्यवस्था

जलोड़ी जोत में बनी अस्थाई मार्केट की व्यवस्था दी जलोड़ी ईको टूरिज्म डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी देखती है. मार्केट स्थल की साफ-सफाई से लेकर कचरा निदान, ट्रैफिक व्यवस्था और मार्केट को सुचारू रूप से चलाने का कार्य सोसायटी कर रही है. सोसायटी के प्रधान लोतम राम और सचिव रामलाल कारदार ने बताया कि यहां रेहड़ी-फड़ी चलाने और पर्यटन कारोबार की अन्य गतिविधियों में शामिल लगभग सभी लोगों ने सोसायटी की सदस्यता ग्रहण की है. मार्केट संचालन को लेकर सभी मिलकर फैसला लेते हैं. अस्थायी मार्केट चलाने से पहले इस स्थान पर कचरे का ढेर लगा रहता था. अब सोसायटी द्वारा मंदिर परिसर के पास स्वच्छ और सुंदर स्थल बनाया गया है.

"जलोड़ी दर्रे में रेहड़ी वाले सरकार को वाजिब फीस देने को तैयार हैं. बशर्ते मंदिर परिसर के पास बैठने की व्यवस्था की जाए. सरकार से मांग है कि जबतक मालरोड का फैसला नहीं होता, तब तक रेहड़ी लगाने को लेकर परेशान न किया जाए." - नेगी ब्रामटा, उपाध्यक्ष, दी जलोड़ी ईको टूरिज्म सोसायटी

Jalori Pass
जलोड़ी पास रोड के लिए चेतावनी (ETV Bharat)

'विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा मामला'

बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में जनविरोधी फैसले लिए हैं. युवाओं को रोजगार के वादे के साथ आई सरकार ने स्वरोजगार से जुड़े लोगों के हाथ से उनका काम छीनकर उन्हें बेरोजगार करने का काम किया है. जलोड़ी दर्रा में गरीबों को अब तंग किया जा रहा है. इस मामले को विधानसभा सत्र में उठाने का प्रयास किया जाएगा.

'पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा जलोड़ी पास'

वहीं, एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष राम सिंह मियां का कहना है, "प्रदेश सरकार पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है. जलोड़ी दर्रे को भी इस दृष्टि से विकसित किया जा रहा है. यहां आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है और पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है. जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे."

