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रांची नगर निगम ने बंद कराया मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार, आंदोलन की तैयारी में सब्जी विक्रेता

रांची नगर निगम ने मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार को बंद करवा दिया. जिससे सब्जी विक्रेताओं में खासा नाराजगी है.

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बाजार बंद होने से विक्रेताओं में नाराजगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 4, 2026 at 10:28 AM IST

3 Min Read
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रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 40 वर्षों से लगने वाले साप्ताहिक बाजार को निगम ने शनिवार को बंद करवा दिया. अधिक भीड़ और ट्रैफिक जाम की वजहों से निगम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है. निगम के इस निर्णय के बाद सब्जी विक्रेता आंदोलन की तैयारी में है.

बुधवार और शनिवार को लगता है बाजार

मोरहाबादी में शनिवार को शहर का सबसे बड़ा सब्जी बाजार लगता है, जिसे इस बार लगाने की इजाजत नहीं दी गई. निगम के आदेश के बाद सब्जी विक्रेताओं को वापस भेज दिया गया. हालांकि अधिकांश सब्जी विक्रेता, जो रांची के बेहद ग्रामीण इलाकों से आते हैं, वह सुबह ही वापस लौट गए. लेकिन 100 से ज्यादा सब्जी विक्रेता अभी भी मोरहाबादी मैदान में जमे हुए हैं और आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं.

निगम के कर्मचारियो ने बताया कि उन्हें सीनियर अफसरों का निर्देश प्राप्त हुआ था कि अब मोरहाबादी का साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा. उसी आदेश के बाद निगम और पुलिस की टीम ने सब्जी विक्रेताओं को यहां सब्जी लगाने नहीं दिया गया. निगम की कई टीमें मोरहाबादी मैदान में तैनात की गई है.

Vendors displeasure over shut down Morabadi weekly market
इसी क्षेत्र में लगता था साप्ताहिक बाजार (ETV BHARAT)

1600 से ज्यादा सब्जी विक्रेता आते हैं मोरहाबादी

बता दें कि पिछले 40 सालों से ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों सब्जी विक्रेता रांची के मोरहाबादी मैदान में अपनी ताजा सब्जियां बेचा करते हैं. पहले बुधवार और शनिवार को सब्जी विक्रेता रांची पहुंचते हैं और फिर देर रात अपने-अपने घरों को लौट जाते हैं. सब्जी बाजार हटाने के निर्णय के बाद विक्रेताओं में खाशा आक्रोश है. रातू के रहने वाले राम महतो ने बताया कि वे पिछले 35 सालों से मोरहाबादी मैदान में सब्जियां बेचकर अपने परिवार चला रहे हैं. फल विक्रेता मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि वह भी लगभग 25 सालों से मोरहाबादी मैदान में फल बेचा करते हैं.

सब्जी विक्रेता ही दोषी: स्थानीय

मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस व्यवस्था के बंद होने के पीछे सब्जी विक्रेता ही दोषी हैं. पहले मोरहाबादी मैदान में सप्ताह के 2 दिन 50 से लेकर 100 दुकान लगती थी, लेकिन अब 1600 सबसे ज्यादा दुकानें लगने लगी है जिसकी वजह से पूरा मोरहाबादी मैदान जाम की स्थिति में रहता है. सब्जी विक्रेताओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वह अब सड़कों पर सब्जी बेचने लगे हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

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रांची में सब्जी विक्रेता में आक्रोश
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