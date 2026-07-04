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रांची नगर निगम ने बंद कराया मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार, आंदोलन की तैयारी में सब्जी विक्रेता

बाजार बंद होने से विक्रेताओं में नाराजगी ( Etv Bharat )