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महादेव ने श्री हरि को सौंपा सृष्टि का भार, वैकुंठ चतुदर्शी पर उज्जैन में महासंगम

महादेव ने श्री हरि को सौंपा सृष्टि का भार ( Etv Bharat )

उज्जैन: 22 नवंबर की रात 11 बजे उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर: शहर के अति प्राचीन द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की ओर भगवान विष्णु से भेंट करने रवाना हुए. रात 12 बजे श्री महाकालेश्वर ने भगवान विष्णु (श्री हरि) से भेंट कर चातुर्मास के बाद सृष्टि का कार्यभार सौंपा. रजत पालकी में भगवान मनमहेश के स्वरूप में विराजित हुए. बाबा महाकाल की सवारी महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहा होते हुए द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंची. इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही.

वैकुंठ चतुदर्शी पर उज्जैन में हरि-हर मिलन (Etv Bharat) बिल्वपत्र और तुलसी मालाओं से हुआ हरि-हर का अभिनंदन पुजारी आशीष गुरु ने बताया, '' द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में शासकीय पुजारी घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में विधिवत पूजन हुआ. इस दौरान भगवान महाकाल की ओर से भगवान गोपाल को बिल्वपत्र की माला भेंट की गई. जबकि भगवान श्री हरि की ओर से बाबा महाकाल को तुलसी की माला अर्पित की गई. यह परंपरा भगवान शिव और भगवान विष्णु की अभिन्नता व शैव वैष्णव एकता का प्रतीक भी मानी जाती है.''