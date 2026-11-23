महादेव ने श्री हरि को सौंपा सृष्टि का भार, वैकुंठ चतुदर्शी पर उज्जैन में महासंगम
वैकुंठ चतुदर्शी पर उज्जैन में हरि-हर मिलन, अद्भुत पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु, अब भगवान विष्णु करेंगे सृष्टि का संचालन, राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:38 AM IST
उज्जैन: 22 नवंबर की रात 11 बजे उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर: शहर के अति प्राचीन द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की ओर भगवान विष्णु से भेंट करने रवाना हुए. रात 12 बजे श्री महाकालेश्वर ने भगवान विष्णु (श्री हरि) से भेंट कर चातुर्मास के बाद सृष्टि का कार्यभार सौंपा. रजत पालकी में भगवान मनमहेश के स्वरूप में विराजित हुए. बाबा महाकाल की सवारी महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहा होते हुए द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंची. इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही.
बिल्वपत्र और तुलसी मालाओं से हुआ हरि-हर का अभिनंदन
पुजारी आशीष गुरु ने बताया, '' द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में शासकीय पुजारी घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में विधिवत पूजन हुआ. इस दौरान भगवान महाकाल की ओर से भगवान गोपाल को बिल्वपत्र की माला भेंट की गई. जबकि भगवान श्री हरि की ओर से बाबा महाकाल को तुलसी की माला अर्पित की गई. यह परंपरा भगवान शिव और भगवान विष्णु की अभिन्नता व शैव वैष्णव एकता का प्रतीक भी मानी जाती है.''
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क्या है हरिहर मिलन का धार्मिक महत्व?
पुजारी महेश गुरु के अनुसार, '' मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योगनिंद्रा में रहते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है. वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन की परंपरा इस धार्मिक चक्र से ही जुड़ी हुई है. जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में होते हैं, तब चातुर्मास के दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु को पुनः कार्यभार सौंपते हैं. हरिहर मिलन का संदेश भगवान शिव और भगवान विष्णु की एकता व एक ही परम तत्व के दो स्वरूप का संदेश देता है. यह बताता है कि दोनों अलग नहीं हैं.
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भगवान शिव को बिल्वपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय मानी जाती है इसलिए दोनों देवताओं के बीच इन मालाओं का आदान प्रदान होता है. भगवान महाकाल की यह सवारी शैव और वैष्णव संप्रदायों को एक सूत्र में जोड़ती है. सवारी में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक, मंदिर के पुजारी पुरोहित, पुलिस बल, नगर सैनिक, विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियां और महाकाल बैंड शामिल रहा. पूजन के बाद सवारी निर्धारित मार्ग से दोबारा मंदिर लौटी