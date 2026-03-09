ETV Bharat / state

उत्तराखंड की सड़कों पर बिना रिफ्लेक्टर 'मौत' बनकर दौड़ रहे वाहन, देहरादून हादसे से लेना होगा सबक

हरिद्वार-देहरादून मार्ग पर आपस में टकराए थे कई वाहन, टकराने के बाद लगी थी आग, रिफ्लेक्टर होती तो टल सकता था हादसा

Dehradun Haridwar Highway Accident
हरिद्वार देहरादून हाईवे पर जली बस (फाइल फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 9, 2026 at 8:01 PM IST

6 Min Read
किरनकांत शर्मा

देहरादून: हरिद्वार-देहरादून मार्ग पर रविवार रात रायवाला फ्लाईओवर पर हुआ काफी भयानक था. जहां फ्लाईओवर उस वक्त दहशत और चीख पुकार से गूंज उठा, जब एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए. इस भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. जबकि, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

हादसा इतना भयानक था कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे तक भी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पूरी तरह हटाया नहीं जा सका. इसके चलते देहरादून की ओर करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हादसा उस समय हुआ, जब फ्लाईओवर पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रॉली में बैठे लोग अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहे थे और उस पर कोई रिफ्लेक्टर या पर्याप्त लाइट भी नहीं लगी थी. इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार और बस के चालकों को अचानक ट्रॉली दिखाई दी, दोनों वाहनों ने अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन तेज रफ्तार और कम दूरी के कारण टक्कर हो गई.

Dehradun Haridwar Highway Accident
वाहनों की टक्कर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इसके बाद पीछे से आ रहे अन्य वाहन भी एक-एक कर हादसे की चपेट में आ गए और देखते ही देखते पूरा फ्लाईओवर दुर्घटनास्थल में बदल गया. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग की लपटें उठने लगीं और कई लोग घायल अवस्था में मदद के लिए चिल्लाते दिखे. आसपास के लोगों और पुलिस ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, देर रात तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा.

बिना रिफ्लेक्टर और लाइट के चल रहे वाहन बने खतरा: उत्तराखंड की सड़कों पर रात के समय बिना रिफ्लेक्टर और लाइट के चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक व डंपर लंबे समय से हादसों की वजह बन रहे हैं. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि वाहन अक्सर हाईवे पर बिना सुरक्षा मानकों के चलते हैं.

ईटीवी भारत ने भी नवंबर महीने में इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था. उस समय ईटीवी भारत ने दिखाया था कि कई बार ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियां रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी कर दी जाती हैं. इन पर न तो चेतावनी संकेत होते हैं और न ही रिफ्लेक्टर.

तेज रफ्तार से आने वाले वाहन चालकों को ऐसे वाहन आखिरी क्षण में दिखाई देते हैं और दुर्घटना हो जाती है. रायवाला फ्लाईओवर का हादसा भी इसी समस्या की ओर इशारा करता है. सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिना लाइट और रिफ्लेक्टर के वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर कैसे चल रहे हैं?

Dehradun Haridwar Highway Accident
हादसे के बाद का नजारा (फोटो- ETV Bharat)

पहले भी हो चुके हैं ऐसे कई हादसे: उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में कई ऐसे हादसे सामने आए हैं. जिनमें सड़क किनारे खड़े या बिना सुरक्षा संकेत वाले वाहनों से टकराकर लोगों की जान चली गई. बीती 16 दिसंबर की रात ऋषिकेश में भी ऐसा ही हादसा हुआ था. सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से में एक कार जा घुसी, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

इसी तरह नवंबर महीने में हरिद्वार में फ्लाईओवर पर खड़े बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के एक जनरेटर से टकराकर दो लोगों की जान चली गई थी. तेज गति से आने वाले वाहन चालक को अंधेरे में वो मशीन दिखाई नहीं दी थी. पिछले साल देहरादून के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर सड़क किनारे खड़ा था, जिसमें किसी तरह की कोई लाइट नहीं जल रही थी. देर रात एक बाइक सवार उसमें जा टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

इसी तरह साल 2023 में दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास जाने वाली सड़क पर देर रात सड़क किनारे खड़े वाहन में रिफ्लेक्टर न होने के कारण एक वरिष्ठ अधिकारी की भी जान चली गई थी. विकासनगर में भी इसी तरह के हादसे में पंजाब के एक निवासी की मौत हो गई थी. वहां भी ट्रैक्टर-ट्रॉली अंधेरे में दिखाई नहीं दी थी.

आंकड़े भी बता रहे हैं खतरे की गंभीरता: उत्तराखंड में सड़क हादसों का आंकड़ा लगातार चिंता बढ़ा रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में राज्य में 1,846 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,242 लोगों की मौत हो गई और 2,056 लोग घायल हुए. जिसमें देहरादून में 450 हादसे हुए. इनमें 229 लोगों की मौत हुई.

हरिद्वार में 412 हादसे हुए. जिनमें 283 लोगों की मौत हुई. उधम सिंह नगर में 424 हादसे हुए और 295 लोगों की मौत दर्ज की गई. नैनीताल में 257 हादसे हुए. जिनमें 166 लोगों की मौत हुई. पिछले एक दशक के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं. साल 2014 से अब तक राज्य में सड़क हादसों में 11 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं.

Dehradun Haridwar Highway Accident
हाईवे पर वाहनों की कतार (फोटो- ETV Bharat)

क्या कहना है पुलिस और परिवहन विभाग का? देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि पुलिस लगातार ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो परिवहन नियमों का पालन नहीं करते. उन्होंने बताया कि सभी थाना प्रभारियों और यातायात निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. बिना रिफ्लेक्टर और बिना लाइट के चलने वाले वाहनों पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है.

"परिवहन विभाग भी लगातार ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य भारी वाहनों की जांच की जा रही है. आने वाले समय में ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा. ताकि, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके."- अनीता चमोला, एआरटीओ, देहरादून

सवाल वही हादसों के बाद ही क्यों जागता है सिस्टम: रायवाला फ्लाईओवर का हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन जमीन पर क्यों नहीं हो पा रहा? अगर हाईवे पर चलने वाले हर वाहन पर रिफ्लेक्टर और लाइट अनिवार्य है तो फिर बिना इन सुरक्षा उपायों के वाहन सड़क पर कैसे दौड़ रहे हैं.

ऐसे में नियमित जांच सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक ऐसे हादसों को पूरी तरह रोकना मुश्किल होगा. फिलहाल, रायवाला हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन असली चुनौती यह है कि क्या इस हादसे से सबक लेकर व्यवस्था में कोई स्थायी बदलाव होगा या नहीं.

संपादक की पसंद

