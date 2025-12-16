ETV Bharat / state

दिल्ली में वाहनों पर सख्ती, बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल  नहीं देने का ऐलान

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली वालों से अपील है कि बुधवार तक अपने वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा लें. दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए वचनबद्ध है.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 16, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 5:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार से वैध पीयूसी प्रमाणपत्र धारक वाले वाहनों को ही डीजल-पेट्रोल देने की घोषणा की है । यह फैसला लगातार तीन दिनों तक 'गंभीर' स्तर पर बने रहने वाले AQI के बाद लिया गया है, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच अनिवार्य की जाएगी। जिस वाहन का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता कर घोषणा की है कि गुरुवार 18 दिसंबर से बिना पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. दिल्ली के लोगों को इसके लिए सहयोग करना होगा. मेरी सभी दिल्ली वालों से अपील है कि बुधवार तक अपने वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा लें.

इसके साथ ही गुरुवार से दिल्ली में ट्रकों में कंस्ट्रक्शन मैटेरियल भी नहीं आ सकेगा. अगर ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ट्रक को जब्त कर लिया जाएगा. वहीं दिल्ली में जो बाहर के प्राइवेट वाहन आते हैं वे अगर BS 6 स्तर से कम होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इस तरह के वाहनों को गुरुवार से जब्त किया जाएगा.

मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री

कांग्रेस पर लगाया आरोप: उन्होंने कहा, हम 15 साल की कांग्रेस की और 11 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारी को ठीक करने में जुटे हुए हैं. एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) को लगातार कम करने में हम जुटे हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से मिली हुई है. पिछले साल प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाया था. हम रोजाना प्रदूषण को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं.

2026 तक 7 हजार बसें: मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा, पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली है. पिछली सरकार ने सिर्फ 13 हॉटस्पॉट्स बताए थे, जबकि हमने 62 हॉटस्पॉट्स को पहचानकर उनपर काम करना शुरू किया है. पिछले 10 सालों के मुकाबले में 13 हॉटस्पॉट्स का एक्यूआई कम है. दिसंबर 2026 तक साढ़े 7 हजार इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में लाई जाएंगी. इससे भी प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही वैज्ञानिकों भी एक कमेटी भी बनाई गई है, जो प्रदूषण कम करने के लिए काम करेगी. इस कमेटी की बैठक भी हो चुकी है.

