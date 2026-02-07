ETV Bharat / state

यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना परमिट नहीं चलेंगे वाहन; टोल पर लगेंगे स्कैनर, काउंटर बनाए जाएंगे

आगरा के मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप ने शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में दिये निर्देश.

आगरा के मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप और आगरा रेंज डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने की बैठक.
आगरा के मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप और आगरा रेंज डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने की बैठक. (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 8:06 PM IST

मथुरा : यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना के बाद कई अफसर मौके पर पहुंचे. जिसके बाद मांट टोल प्लाजा सभागार में डीआईजी और कमिश्नर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की. बैठक में निर्देश दिये गये कि नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना परमिट के वाहन नहीं चलेंगे. परमिट चेक करने के लिए एक काउंटर बनाया जाएगा.

आगरा के मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप और आगरा रेंज डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की. उन्होंने बताया कि जनपद के मांट टोल प्लाजा पर आगरा से नोएडा और नोएडा से आगरा की ओर जाने वाले वाहनों के परमिट चेक किए जाएंगे. बिना परमिट गाड़ी पकड़े जाने पर सीज की जाएगी. प्लाजा पर एक अलग से स्कैनर लगाया जाएगा, जहां वाहनों के कागज चेक करने के बाद आवाजाही होगी.



जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में निर्देश दिये गये कि टोल पर स्कैनर और वाहन परमिट डाटाबेस संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टाॅल किया जाए. जिससे कोई बिना परमिट वाला वाहन टोल से गुजरे तो सॉफ्टवेयर पर अलर्ट अलार्म आ जाए, ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके.

इसके अलावा एक्सप्रेस-वे के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर गाइडलाइंस व हेल्पलाइन नंबर का विवरण लिखें तथा बड़े साइनेज बोर्ड लगाएं जाएं. एक्सप्रेसवे के किनारे बने फूड हब प्वाइंट पर भारी वाहनों के ज्यादा सख्या में खड़े होने की समुचित जगह उपलब्ध नहीं है.

मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि एक्सप्रेसवे के किनारे स्थान चिन्हित करते हुए बस-ट्रक ले-बाये या पार्किंग बे बनाए जाएं एवं उन्हें पीपीपी मोड पर संचालन कराये जाने की व्यवस्था बनायी जाए. एक्सप्रेस-वे पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने के लिये कैटल कैचर वाहनों का लगातार मूवमेंट कराया जाए.

एक्सप्रेस-वे के किनारे लगे तार फेंसिंग की पूरी जांच कर ली जाए. कटी-टूटी फेंसिंग को दुरुस्त किया जाए. उन्होंने पूरे यमुना एक्सप्रेसवे को सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने के निर्देश दिए.


पुलिस उप महानिरीक्षक ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा की जाने वाली प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि ओवरलोड और ओवरस्पीड वाहनों के विरुद्ध जुर्माना सहित कड़ी कार्रवाई की जाए.

इमरजेंसी एग्जिट प्वाइंट को क्रियाशील बनाया जाए. डबल डैकर और स्लीपर बसें मानकों के अनुसार हों. मानकों के विपरीत चलने वाली बसों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही अमल में लाई जाए. आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग से समन्वय कर आपेक्षित कड़ी कार्यवाही की जाए.

