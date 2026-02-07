ETV Bharat / state

यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना परमिट नहीं चलेंगे वाहन; टोल पर लगेंगे स्कैनर, काउंटर बनाए जाएंगे

आगरा के मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप और आगरा रेंज डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने की बैठक. ( Photo credit: पुलिस मीडिया सेल )

मथुरा : यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना के बाद कई अफसर मौके पर पहुंचे. जिसके बाद मांट टोल प्लाजा सभागार में डीआईजी और कमिश्नर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की. बैठक में निर्देश दिये गये कि नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना परमिट के वाहन नहीं चलेंगे. परमिट चेक करने के लिए एक काउंटर बनाया जाएगा.

आगरा के मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप और आगरा रेंज डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की. उन्होंने बताया कि जनपद के मांट टोल प्लाजा पर आगरा से नोएडा और नोएडा से आगरा की ओर जाने वाले वाहनों के परमिट चेक किए जाएंगे. बिना परमिट गाड़ी पकड़े जाने पर सीज की जाएगी. प्लाजा पर एक अलग से स्कैनर लगाया जाएगा, जहां वाहनों के कागज चेक करने के बाद आवाजाही होगी.





जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में निर्देश दिये गये कि टोल पर स्कैनर और वाहन परमिट डाटाबेस संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टाॅल किया जाए. जिससे कोई बिना परमिट वाला वाहन टोल से गुजरे तो सॉफ्टवेयर पर अलर्ट अलार्म आ जाए, ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके.

इसके अलावा एक्सप्रेस-वे के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर गाइडलाइंस व हेल्पलाइन नंबर का विवरण लिखें तथा बड़े साइनेज बोर्ड लगाएं जाएं. एक्सप्रेसवे के किनारे बने फूड हब प्वाइंट पर भारी वाहनों के ज्यादा सख्या में खड़े होने की समुचित जगह उपलब्ध नहीं है.