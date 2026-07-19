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फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नहीं चलेंगे वाहन, सड़कें होंगी गढ्ढा मुक्त

फिरोजाबाद: इस बार सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेंगे. इस दौरान यूपी के कई जिलों में कांवड़ यात्रा निकलेगी. फिरोजाबाद में भी बड़ी संख्या में कांवड़िए निकलेंगे. ऐसे में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. जनपद में जिलाधिकारी ने जहां जल्द से जल्द सड़को पर हो रहे गड्ढों को भरने के निर्देश दिए है वहीं इन सड़कों पर भारी वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा. यातायात मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रहेंगे. रास्ते मे पड़ने वाली नहरों के पुलों के पास बेरिकेट्स भी लगाए जाएंगे जिससे कोई हादसा न हो.

बता दें कि सावन के महीने में फिरोजाबाद जनपद की सड़कों पर भी बम-बम भोले और हर-हर महादेव के नारे गूंजते है.आगरा जनपद के गांव बटेश्वर जिसे मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहां स्थापित प्रसिद्ध मंदिर के शिवलिंग में बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं. कांवड़िए कासगंज जनपद के सौरों जी से गंगाजल लाकर एटा और फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र में होते हुए बटेश्वर के लिए जाते है इसलिए एटा बार्डर से जिले में कांवड़िए जनपद में प्रवेश करते है और जसराना कस्बे, शिकोहाबाद और फिर नसीरपुर रोड़ से होते हुए बटेश्वर पहुंचते है. यही जनपद का प्रमुख यात्रा मार्ग है.