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फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नहीं चलेंगे वाहन, सड़कें होंगी गढ्ढा मुक्त

जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर अफसरों को दिशा-निर्देश दिए, 30 जुलाई से शुरू हो रहे हैं सावन.

vehicles will not ply kanwar yatra route in firozabad
फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नहीं चलेंगे वाहन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:01 AM IST

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फिरोजाबाद: इस बार सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेंगे. इस दौरान यूपी के कई जिलों में कांवड़ यात्रा निकलेगी. फिरोजाबाद में भी बड़ी संख्या में कांवड़िए निकलेंगे. ऐसे में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. जनपद में जिलाधिकारी ने जहां जल्द से जल्द सड़को पर हो रहे गड्ढों को भरने के निर्देश दिए है वहीं इन सड़कों पर भारी वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा. यातायात मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रहेंगे. रास्ते मे पड़ने वाली नहरों के पुलों के पास बेरिकेट्स भी लगाए जाएंगे जिससे कोई हादसा न हो.

बता दें कि सावन के महीने में फिरोजाबाद जनपद की सड़कों पर भी बम-बम भोले और हर-हर महादेव के नारे गूंजते है.आगरा जनपद के गांव बटेश्वर जिसे मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहां स्थापित प्रसिद्ध मंदिर के शिवलिंग में बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं. कांवड़िए कासगंज जनपद के सौरों जी से गंगाजल लाकर एटा और फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र में होते हुए बटेश्वर के लिए जाते है इसलिए एटा बार्डर से जिले में कांवड़िए जनपद में प्रवेश करते है और जसराना कस्बे, शिकोहाबाद और फिर नसीरपुर रोड़ से होते हुए बटेश्वर पहुंचते है. यही जनपद का प्रमुख यात्रा मार्ग है.

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फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नहीं चलेंगे वाहन. (etv bharat)

इसी प्रकार कुछ कांवड़िए एटा बार्डर से अवागढ़ होते हुए टूंडला और फरिहा में एंट्री करते है और फिर एटा के लिए रवाना होते है.डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी अदित्य लांग्हे ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर मार्ग की हालत देखी.जिलाधिकारी ने बताया कि अधीनस्थ अफसरों को निर्देशित किया गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो गड्ढे है उन्हें तत्काल भर दिया जाय जिससे कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो. इसके अलावा एटा से जसराना मार्ग पर पड़ने वाली नहरों के दोनों किनारों पर अनिवार्य रूप से बेरिकेडिंग की जाए जिससे कोई हादसा न हो. एसएसपी अदित्य लांग्हे ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर रूट डायवर्सन की व्यवस्था लागू रहेगी.वाहनों को वैकल्पिक मार्गो से गुजरा जाएगा.

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