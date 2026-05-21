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मध्य प्रदेश में सीधे कैमरों से होगी वाहनों की जांच, परिवहन विभाग को सीएम के निर्देश

भोपाल : मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मोहन सरकार ने कमर कस ली है. कोर्ट के निर्देश पर राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों की मैपिंग कराने के लिए निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अब वाहनों की चैकिंग के लिए ई-डिटेक्शन और कैमरों की मदद ली जाएगी.

प्रदेश में शुरू होगी ई-डिटेक्शन प्रणाली

परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की सीमा में दूसरे राज्यों से आने वाले मालवाहन वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियां और टोल नाकों को अधिक आधुनिक बनाए जाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, '' परिवहन चौकियों को जल्द से जल्द इंटीग्रेटेड किया जाए. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में जल्द ही ई-डिटेक्शन प्रणाली की शुरूआत की जा रही है. इसको लेकर काम किया जा रहा है. इसके तहत चिन्हित स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों की जद में आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट अपने आप स्कैन हो जाएंगी. स्कैन किए गए वाहन नंबर से दस्तावेज वाहन पोर्टल से अपने आप जांच करके ऑनलाइन भेज दिए जाएंगे.''