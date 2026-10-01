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नियमों को ताख पर रखकर दौड़ रहे वाहन; फिटनेस खत्म, परमिट गायब, कई को नोटिस जारी, अब बड़े एक्शन की तैयारी!

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम का कहना है कि लखनऊ जनपद में स्कूली वाहन के खिलाफ लगातार अभियान चलता है.

नियमों को ताख पर रखकर दौड़ रहे वाहन
नियमों को ताख पर रखकर दौड़ रहे वाहन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:25 PM IST

9 Min Read
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लखनऊ : राजधानी की सड़कों पर दौड़ने वाले कई स्कूली वाहन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. परिवहन विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि इन वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं और कई के पास वैध परमिट तक नहीं हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वाहन को स्क्रैप करवाने का दावा करने वाले वाहन मालिक भी उन्हें स्कूली वाहन के तौर पर चला रहे हैं. जिसके बाद अब प्रशासन इन गाड़ियों को सीज करने और कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है.




"ईटीवी भारत" ने मासूमों को घर से स्कूल लाने और वापस स्कूल से घर ले जाने वाले स्कूली वाहनों का रियलिटी चेक किया तो सामने आया कि परिवहन विभाग की नजर में जो स्कूली वाहन अवैध हैं, उन्हें स्कूली वाहनों के तौर पर चलाया जा रहा है. वृंदावन योजना स्थित एक निजी स्कूल में सफेद कलर की वैन से स्कूली बच्चों को लाया जा रहा है.

नियमों को ताख पर रखकर दौड़ रहे वाहन! (Video credit: ETV Bharat)

"ईटीवी भारत" ने इस वाहन के अंदर बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसकी पड़ताल की. स्कूली वैन के अंदर किसी तरह का कोई भी सुरक्षा मानक नहीं है. सबसे पहले तो स्कूली वाहन के रूप में सफेद कलर की वैन अधिकृत ही नहीं है, लेकिन इस कलर के वाहन से बच्चों का परिवहन किया जा रहा है. सफेद कलर की कार में लोहे की ग्रिल लगी ही नहीं है.

बच्चों के बैठने के लिए अंदर जो सीट लगाई गई है उसकी भी हालत काफी खस्ता है. सीसीटीवी है ही नहीं, जीपीएस का कोई पता नहीं. ड्राइवर से जब सवाल किया गया कि सफेद गाड़ी कैसे चला रहे हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं है, तो उसका कहना था कि अभी नई गाड़ी लाए हैं लेकिन उसके पास बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई जवाब भी नहीं था.



परिवहन विभाग की तरफ से तीन बार नोटिस दिए जाने के बावजूद स्कूलों की 'नो-केयर' अप्रोच और उनका रसूख कायम है. ग्राउंड रियलिटी चेक में सामने आया कि लखनऊ की सड़कों पर बिना फिटनेस दौड़ रही इन गाड़ियों की स्थिति खराब है. सबसे बड़ी कमी तो यही सामने आई कि कई स्कूली वाहनों में शीशे पर लोहे की ग्रिल ही नहीं लगाई गई है, जबकि यह सबसे महत्वपूर्ण है.

परिवहन आयुक्त कार्यालय
परिवहन आयुक्त कार्यालय (Photo credit: ETV Bharat)

ग्रिल लगे होने से बच्चे अगर शीशा खोलकर बाहर झांकते भी हैं तो किसी भी तरह की दुर्घटना के चांसेस कम हो जाते हैं. परिवहन विभाग की तरफ से लगातार इसे लेकर स्कूल प्रबंधन के साथ ही स्कूली वाहन संचालकों को भी जागरूक किया जाता है, लेकिन अभी भी कई ऐसे वाहन संचालक हैं जो जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे हैं. अभिभावकों की भी इसमें कम कोताही नहीं है. जिस स्कूली वाहन से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनमें सुरक्षा मानकों का खुद ही रियलिटी चेक नहीं करते हैं.


"ईटीवी भारत" के रियलिटी चेक में ये भी सामने आया कि ऑटो को भी स्कूली वाहन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. ईटीवी भारत ने जब ऑटो चालकों से पूछा कि क्या ऑटो भी स्कूली वाहन के लिए अधिकृत हैं? वह अपना मुंह छुपाते या फिर बहाना बनाते नजर आए.


क्या कहते हैं डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर?

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम का कहना है कि लखनऊ जनपद में स्कूली वाहन के खिलाफ लगातार अभियान चलता है. जो स्कूल शहरी क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनमें अभी हाल ही में इटौंजा में एक स्कूल में लगभग 17 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. 13 वाहन बंद किए गए हैं. वाहन संचालकों और स्कूल प्रबंधन ने जानकारी दी थी कि वह वाहन चलने लायक नहीं हैं उन्हें स्क्रैप करा दिया गया है, लेकिन वाहन संचालित होते पाए गए.

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम (Photo credit: ETV Bharat)

"बाबुओं को ड्यूटी लगाकर भेजा जा रहा" : उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कराई गई है. 367 स्कूल हैं, जिनमें बाबुओं को ड्यूटी लगाकर भेजा जा रहा है. स्कूल प्रबंधन को नोटिस सर्व कराई जा रही है कि ऐसी गाड़ियां जिनको वह सूचित कर चुके हैं कि कट चुकी है या चलने लायक नहीं हैं, अगर वह चलती हुई पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी, इसलिए ऐसे वाहन जो चलने लायक नहीं हैं वे अपना पंजीयन निरस्त करा लें.

"50 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त" : उन्होंने कहा कि इस संबंध में एआरटीओ ने बताया है कि एक सप्ताह के अंदर उन्होंने लगभग 50 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है. शेष कार्रवाई अभी जारी है. उन्हें जल्द फाइनल कर दिया जाएगा. हम लगातार स्कूल प्रबंधन से और उनके अभिभावकों से आग्रह कर रहे हैं कि गाड़ियों को देखकर, सही जांच करके "मिशन भरोसा" का जो आश्वासन है उसके अनुसार अपने बच्चों को भेजें.

"छोटी गाड़ियों में उतनी चेकिंग नहीं हो पा रही" : उन्होंने बताया कि छोटी गाड़ियों में उतनी चेकिंग नहीं हो पा रही है, उनकी संख्या ज्यादा है. कुछ स्कूल वाहन व स्कूल प्रबंधन की गाड़ियां नहीं हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं उनका मॉडल समाप्त हो गया हो तो उनका पंजीयन निरस्त करा लें. संचालन से हटा दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी.

डीसीपी साउथ मुश्ताक अहमद
डीसीपी साउथ मुश्ताक अहमद (Photo credit: ETV Bharat)



"स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान" : डीसीपी साउथ मुश्ताक अहमद का कहना है कि स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उसके तहत जितने भी स्कूलों में वाहन लगे हुए हैं उनकी फिटनेस चेक की जा रही है. रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है. वे सही तरीके से चल रही हैं, उनको जिन मानकों का पालन किया जाना चाहिए, वह कर रही हैं कि नहीं, वाहन अधिकृत है कि नहीं, उसकी चेकिंग की जा रही है. जितने भी ड्राइवर हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है.

"ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा" : उन्होंने बताया कि जितने भी स्कूल प्रबंधक हैं उनके साथ मीटिंग करके बताया भी गया है कि ड्राइवर का हरहाल में पुलिस वेरिफिकेशन कराना है. हम अभियान के तहत ऐसा कर भी रहे हैं. सभी स्कूल प्रबंधक कमेटी से और उनके प्रिंसिपल से यही आग्रह है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं. उनके साथ किसी भी तरह का क्राइम न हो, यह सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. इस जिम्मेदारी के तहत जो भी कार्य होने हैं उन्हें हम सभी को करना चाहिए.

"रेंडम चेकिंग की जाती है" : उन्होंने बताया कि जितने भी ड्राइवर हैं उन सबका सत्यापन हम कर रहे हैं. कोई ड्रिंक करके अगर स्कूली वाहन चला रहा है तो इसके लिए भी हम लोग रेंडम चेकिंग करते हैं. छोटे-छोटे बच्चों से भी आग्रह है कि यदि आपसे किसी भी तरह स्कूल जाते समय कोई भी व्यक्ति ड्राइवर गलत हरकत करता है तो इसको छुपाए नहीं, इसको बताना है.

उन्होंने कहा कि अपने टीचर को बताइए, माता-पिता को बताइए, पुलिस को बताइए, ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें. उन्होंने बताया कि एक पूरा अभियान है. उस अभियान के तहत ऐसे वाहन जो फिट नहीं हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन ले भी रहे हैं. आगे और गंभीरता से कार्रवाई करेंगे.



लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव का कहना है कि स्कूली वाहनों का खिलाफ चलाए गए अभियान का असर अब दिखने लगा है. जिन वाहनों का परमिट, इंश्योरेंस और फिटनेस नहीं है ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए बंद कराया जा रहा है. अब सिर्फ उन्हें सीज नहीं किया जा रहा, बल्कि वाहन मालिक स्क्रैप भी करा रहे हैं.

उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद इन वाहनों को कई वाहन मालिक स्क्रैप करने लगे हैं. इससे अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है जिससे आगे आने वाले दिनों में स्कूली बच्चों के साथ किसी तरह की कोई घटना नहीं होने पाएगी. जो भी स्कूली वाहन परिवहन विभाग के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर करवाई पहले भी की गई है, आगे भी ऐसे वाहन हमारी नजर से छूट नहीं पाएंगे. उन पर कड़ा एक्शन होगा.

क्या हैं स्कूली वाहनों के मानक?

  • बस का रंग पीला होना अनिवार्य है. वाहन के आगे व पीछे स्पष्ट रूप से 'स्कूल बस' लिखा होना जरूरी है.
  • वाहन रेंट का है. उस पर 'ऑन स्कूल ड्यूटी' लिखा होना चाहिए.
  • खिड़कियों पर मजबूत लोहे की ग्रिल होनी चाहिए.
  • हर स्कूली बस में आपातकालीन निकास गेट होना अनिवार्य है.
  • बसों में गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर जरूरी.
  • आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य.
  • किसी बच्चे के चोट लगने पर फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी.
  • GPS ट्रैकर और CCTV कैमरे जरूरी.
  • वाहन पूरी तरह से व्यावसायिक श्रेणी का होने चाहिए.
  • वैध परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए.
  • ड्राइवर के पास हैवी वाहन चलाने का व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य.
  • चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी.
  • मेडिकल परीक्षण अनिवार्य.
  • बस में बच्चों की देखरेख के लिए एक परिचारक/परिचारिका अनिवार्य.

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