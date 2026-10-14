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पलामू में एक साथ 37 जगहों पर गाड़ियों की जांच, 10 वाहन किए गए जब्त

वाहन की जांच करती पुलिस ( ETV BHARAT )

पलामू: पलामू पुलिस अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर निगरानी एवं कार्रवाई के लिए लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में पूरे जिले में एक साथ वाहनों की चेकिंग की गई. दुर्गा पूजा को लेकर भी पुलिस का यह बड़ा अभियान है.

पलामू पुलिस ने एक साथ 37 जगहों पर गाड़ियों की जांच की. इस दौरान 1538 वाहनों की जांच की गई, जिसमें ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने और संदिग्ध हालत में पकड़े जाने के बाद 10 गाड़ियों को जब्त किया गया. इसके अलावा पुलिस ने 1000 बाइक और 538 चार पहिया वाहनों की भी जांच की.