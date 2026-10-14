पलामू में एक साथ 37 जगहों पर गाड़ियों की जांच, 10 वाहन किए गए जब्त

पलामू में एक साथ 37 जगहों पर गाड़ियों की जांच, 10 वाहन किए गए जब्त
पलामू में पुलिस ने एक साथ 37 जगहों पर वाहनों की जांच की. इस दौरान 10 गाड़ियां जब्त की गई. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 11:51 AM IST
पलामू: पलामू पुलिस अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर निगरानी एवं कार्रवाई के लिए लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में पूरे जिले में एक साथ वाहनों की चेकिंग की गई. दुर्गा पूजा को लेकर भी पुलिस का यह बड़ा अभियान है.
पलामू पुलिस ने एक साथ 37 जगहों पर गाड़ियों की जांच की. इस दौरान 1538 वाहनों की जांच की गई, जिसमें ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने और संदिग्ध हालत में पकड़े जाने के बाद 10 गाड़ियों को जब्त किया गया. इसके अलावा पुलिस ने 1000 बाइक और 538 चार पहिया वाहनों की भी जांच की.
दरअसल, पलामू पुलिस ने अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर निगरानी एवं कार्रवाई के लिए कई बिंदुओं पर योजना तैयार किया है. इसी कड़ी में पुलिस द्वारा मैराथन अभियान चलाया गया है. इस अभियान में पलामू पुलिस, सभी पुलिस अधिकारी शामिल थे.
इस दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट एवं फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी, ब्लैक फिल्म और मॉडिफाइड गाड़ी अनाधिकृत नेम बोर्ड एवं एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल, बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइव करने वाले, शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में वाहनों की जांच की जा रही है और पूरे जिले में निगरानी रखी जा रही है.
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