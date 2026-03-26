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मध्य प्रदेश के इन शहरों में क्यों मची पेट्रोल के लिए हाय तौबा?, आखिर होता क्या है एनर्जी लॉकडाउन

अमेरिका-इजराईल और ईरान युद्ध के बीच पिछले 72 घंटे से अचानक प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी फेहरिस्त दिखी.

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पेट्रोल पंप पर लोगों की कतारें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 8:09 PM IST

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भोपाल: अमेरिका-इजराईल और ईरान युद्ध के दौरान भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें लंबी होती जा रही हैं. भोपाल के एक पेट्रोल पंप पर आज से रेट प्रति लीटर पांच रुपए बढ़ा दिए गए हैं. मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन कश्यप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि है कि ये समय संकट का जरूर है, लेकिन एलपीजी से लेकर पेट्रोल डीजल की पूरी उपलब्धता है.

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रभाव से दो टैंकर होर्मुज से निकलकर आए हैं. उन्होंने आम लोगों से इस माहौल में पूरा संयम रखने की अपील की है. ऐसे में फैल रही अफवाहों के बीच जिस एनर्जी लॉकडाउन का खतरा बताया जा रहा है.- जानिए क्या हैं एनर्जी लॉकडाउन और ये किन परिस्थितियों में लगता है.

मध्य प्रदेश में पेट्रोल के लिए लोगों की लंबी कतारें (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के इन शहरों में पेट्रोल पंपों पर कतारें, क्यों मची हाय तौबा

अमेरिका-इजराईल और ईरान युद्ध के बीच पिछले 72 घंटे से भी ज्यादा समय से अचानक प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी फेहरिस्त दिखी. अपनी गाड़ियों को फुल टैंक कराने की गरज से दौड़ रहे लोग इस अफवाह पर सवार थे कि पेट्रोल डीजल का संकट होने वाला है. सच्चाई की जानकारी नहीं, लेकिन कानों-कान पहुंची ऐसी अलग-अलग अफवाहों ने अचानक पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें खड़ी कर दी हैं.

न्यू मार्केट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने लाईन में खड़े राहुल भाटी कहते हैं कि उन्हें तो उनके दोस्त का फोन आया था कि लड़ाई बढ़ गई है. पेट्रोल खत्म हो सकता है इसलिए फुल टैंक करवा ले. सुरेश तिवारी पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद यहां कतार में लगे हैं. लेकिन कहते हैं कि इस बार फुल टैंक करवा लेंगे. युद्ध के असर से पेट्रोल मंहगा भी हो सकता है. हांलाकि किसी के भी पास पुष्ट कोई जानकारी नहीं है. लेकिन अफवाहों पर सवार होकर पेट्रोल पंपों पर कतारें लंबी और लंबी होती जा रही हैं.

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मध्य प्रदेश में पेट्रोल के लिए लोगों की कतार (ETV Bharat)

पेट्रोल पंप संचालक की अपील, पैनिक में ना आए

भोपाल में पेट्रोल पंप संचालक राजीव कपूर ने भी आम लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. डिपो से भी पेट्रोल डीजल आ रहा है. किसी तरह का कोई संकट नहीं है. इसलिए आम लोंगों को किसी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है. इसलिए जितनी जरूरत हो उस हिसाब से पेट्रोल भरवाएं और उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल भी करें.

आम लोग संयम रखें, जितनी जरूरत उतना ही उपयोग करें

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन कश्यप ने मीडिया से बातचीत में आम लोगों से अपील की है कि लोग संयम रखें और जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ये समय संकट का जरूर है लेकिन चाहे एलपीजी गैस हो या पेट्रोल, डीजल अपने पास पर्याप्त स्टॉक है. उन्होंने कहा कि अभी गैस के दो टैंकर पीएम मोदी के प्रभाव से निकालकर लाए गए. आम लोगों से अपील है कि लोग अफवाहों में ना आएं.

कांग्रेस प्रवक्ता बोले- यहां पांच रुपए मंहगा कर दिया पेट्रोल

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया भोपाल के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे. उन्होने वहां पूछा और जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि पेट्रोल पर प्रति लीटर पांच रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है. भोपाल के नायरा पेट्रोल पंप पर पांच रुपए बढ़ा दिए गए. बरोलिया ने इसका वीडियो बनाकर एक्स पर शेयर किया है. अभिनव का कहना है कि इस पेट्रोल पंप पर एक सौ बारह रुपए पेट्रोल मिल रहा है. जिस तरीके से लगातार रसोई गैस की बात कर रहे थे साठ रुपए रेट बढ़ गए. अब जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो लग रहा है कि आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है. हमें वहां पेट्रोल पंप की ओर से बताया गया कि पांच रुपए तीस पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं.

क्या भारत में हो सकती है एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में दिए अपने भाषण में पश्चिम एशिया के युद्ध के संबध में कहा कि स्थिति चुनौतीपूर्ण है. लेकिन भारत चुनौतियों से पीछे हटता नहीं है. उन्होंने कोरोना जैसे इम्तेहान के लिए ही तैयार रहने की बात कही. हांलाकि सरकार लगातार ये आश्वस्त कर रही है कि फिलहाल भारत में एलपीजी से लेकर पेट्रोल, डीजल किसी तरह का संकट नहीं है. स्थिति ये है कि दुनिया का करीब 20 फीसदी कच्चा तेल होर्मुज से ही गुजरता है. यहां से सप्लाई में बाधा है. भारत में तेल की आवश्यक्ता को देखें तो 90 फीसदी की आपूर्ति आयात से ही होती है.

अब जानिए क्या है एनर्जी लॉकडाउन

जब भी किसी भी देश में तेल, गैस, बिजली यानि बुनियादी जरूरतों पर बड़ा संकट खड़ा होता है या उसकी आपूर्ति प्रभावित होती है, उस स्थिति को एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति कहा जाता है. जब भी दो देश युद्ध में होते हैं और इस तरह से बिजली तेल या गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है. डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आता है और सीधे तौर पर इससे आम आदमी प्रभावित होता है. इसको एनर्जी लॉकडाउन कहा जाता है.

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