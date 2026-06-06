पुलिस लाइन में बाइकों में लगी आग, 35 से अधिक वाहन जलकर खाक, दमकल ने पाया काबू
रुद्रपुर पुलिस लाइन में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि 35 से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 6, 2026 at 3:55 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर की पुलिस लाइन में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब परिसर में खड़ी सीज और लावारिस बाइकों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक कई बाइक इसकी चपेट में आ गईं. आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता काला धुआं दूर से दिखाई देने लगा. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में शनिवार दोपहर 1:30 बजे बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पुलिस लाइन परिसर में खड़ी सीज और लावारिस बाइकों के ढेर में अचानक आग लग गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग पहले कुछ वाहनों में लगी, लेकिन देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास खड़ी अन्य बाइकों को भी अपनी चपेट में ले लिया.
घटना के दौरान परिसर में मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आग की तेज लपटें देखकर मौके की ओर दौड़ पड़े. आग से उठ रहा घना धुआं और लगातार बढ़ती लपटों ने कुछ समय के लिए पूरे पुलिस लाइन क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी. आग तेजी से फैल रही थी, जिससे वहां खड़े अन्य वाहनों और आसपास के क्षेत्र को भी खतरा पैदा हो गया.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट जवान तुरंत सक्रिय हो गए. जवान हाथों में पानी से भरी बाल्टियां लेकर मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. इस बीच स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का भी उपयोग किया गया, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके.
घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गईं. कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम पुलिस लाइन पहुंच गई और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग की तीव्रता को देखते हुए अतिरिक्त संसाधनों की भी व्यवस्था की गई.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) ईशान कटारिया ने बताया कि, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को तत्काल मौके पर भेज दिया गया था. वह स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचे और एहतियातन आसपास के क्षेत्रों से तीन अन्य फायर टेंडरों को भी बुला लिया गया. दमकल कर्मियों और पुलिस जवानों के संयुक्त प्रयासों से लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.
प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस आगजनी में करीब 35 से 40 सीज और लावारिस बाइक जलकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं. हालांकि वास्तविक नुकसान का आंकलन अभी किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि आग किन परिस्थितियों में लगी. शॉर्ट सर्किट, अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण की संभावना को लेकर जांच की जा रही है.
फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीमें संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुटी हुई हैं. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया और आसपास के अन्य हिस्सों को सुरक्षित बचा लिया गया.
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