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कोर्ट की खबरें : जुर्माना भरते ही छोड़ना होगा वाहन, पॉक्सो दोषी के नाबालिग होने के दावे की जांच के आदेश

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएसटी से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि वाहन पर निर्धारित जुर्माना और शास्ति की पूरी राशि जमा होने के बाद अधिकारियों को उसे कब्जे में रखने या जब्ती की कार्रवाई जारी रखने का अधिकार नहीं है. सीजे संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश नीलम ननेचा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं एक पॉक्सो मामले में अदालत ने घटना के समय आरोपी युवक के नाबालिग होने के दावे की जांच कर तीन महीने में सीलबंद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

वाहन पर जुर्माना और जब्ती मामले में अदालत ने कहा कि माल के मालिक की धोखाधड़ी या गलत घोषणा के लिए वाहन मालिक को अनिश्चितकाल तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. कानून किसी व्यक्ति से ऐसा काम करने की अपेक्षा नहीं करता, जिसे करना उसके लिए असंभव हो. हालांकि अदालत ने माल के संबंध में विभाग को नियमानुसार जब्ती और निस्तारण की छूट दी है.

पॉक्सो दोषी के नाबालिग होने के दावे की जांच के आदेश, तीन माह में मांगी रिपोर्ट : राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा भुगत रहे युवक की सजा अपील के अंतिम निस्तारण तक निलंबित कर उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने उसके घटना के समय नाबालिग होने के दावे की जांच कर तीन महीने में सीलबंद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश आरोपी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि ट्रायल के दौरान किशोर होने का दावा नहीं उठाने मात्र से अपील के स्तर पर यह अधिकार समाप्त नहीं होता. यह दावा मामले के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है.

याचिका में अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जीएसटी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता का वाहन हिरासत में ले लिया था. वाहन और उसमें लदे माल के संबंध में 10 अक्टूबर, 2026 को पारित आदेश से 71,686 रुपए की शास्ति और जुर्माना लगाया गया. याचिकाकर्ता ने पूरी राशि जमा करा दी, लेकिन इसके बावजूद वाहन अधिकारियों के कब्जे में रहा. याचिका में कहा गया कि वाहन से संबंधित जुर्माना जमा कराने के बाद माल में रखी वस्तुओं के कर या जुर्माने की अदायगी नहीं होने के लिए वाहन मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

अपीलार्थी के अधिवक्ता राजेश महर्षि ने अदालत को बताया मामला में जोबनेर थाने में 31 मार्च 2022 को एफआइआर दर्ज हुई थी. वहीं पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अपीलार्थी को सजा सुनाई थी. कथित घटनाएं वर्ष 2018 से 2020 के बीच हुई थी. अपीलार्थी की दसवीं कक्षा की अंकतालिका, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र और स्कॉलर रजिस्टर में जन्मतिथि 5 अप्रैल, 2003 दर्ज है. ऐसे में कथित घटनाओं के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी. ट्रायल के दौरान पूर्व अधिवक्ता की चूक के कारण किशोर होने का मुद्दा नहीं उठाया जा सका. इसका नुकसान अपीलार्थी को नहीं दिया जाना चाहिए. एफआईआर में दुष्कर्म का मुख्य आरोप सह-आरोपी शैतान सिंह पर है. अपीलार्थी के पास से कोई मोबाइल या वीडियो बरामद नहीं हुआ और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है.

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हैड कांस्टेबल से सीआई तक की पदोन्नति मामला : राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हैड कांस्टेबल से सीआई तक की लंबे समय से अटकी पदोन्नतियों के मामले में एकलपीठ के गत 30 सितंबर के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश तेजराम की अपील को खारिज करते हुए दिए. खंडपीठ ने कहा कि अपीलार्थी ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश करने में असफल रहे हैं, जिसके आधार पर एकलपीठ के निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके. एकलपीठ के आदेश में ऐसी कोई अवैधता, गलती या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, जिससे कि खंडपीठ को उसमें दखल देना पड़े.

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अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसने हैड कांस्टेबल से सीआई तक के पद पर होने वाली पदोन्नतियों पर लगी रोक हटाते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थी. इसके अलावा राज्य सरकार व पुलिस विभाग को 1989 के नियमानुसार पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कहा था. एकलपीठ ने राज्य सरकार व पुलिस विभाग की साल 2013-14 के खाली पदों पर की गई पदोन्नति प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा कि इसमें मनमाना व एकतरफा बदलाव नहीं किया है और यह नियमों के तहत ही है. इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियमानुसार हर साल की पदोन्नति रिक्तियों का अलग-अलग निर्धारण कर उन्हें भरना चाहिए तथा खाली पद अगले वर्षों में आगे बढ़ाए जाने चाहिए.

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इसके जवाब में राज्य सरकार के एएजी भुवनेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमानुसार ही पदोन्नति प्रक्रिया की है और इसमें कोई मनमानी नहीं की गई है. इसलिए अपील को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि उनके सामने ऐसा कोई ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं आया है, जिससे साबित हो सके कि संशोधित चयन प्रक्रिया किसी विधिक त्रुटि से ग्रसित है या अपीलार्थियों के साथ समान परिस्थितियों वाले अन्य कार्मिकों की तुलना में भेदभाव हुआ है. वहीं अदालत विधिक तौर पर निर्धारित रिक्तियों से अधिक पदोन्नति देने का निर्देश नहीं दे सकता और न ही राज्य सरकार को अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए बाध्य कर सकता है. इसलिए एकलपीठ के आदेश में दखल देना उचित नहीं है.