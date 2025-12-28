ETV Bharat / state

लखनऊ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन: 31 दिसंबर की रात ये इलाके होंगे वाहन मुक्त, नशेबाजों से ऐसे निपटेगी पुलिस

लखनऊ: नए साल 2026 के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए लखनऊ पुलिस ने कड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया है. ड्रंक एंड ड्राइव और सड़कों पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. हजरतगंज समेत कई इलाकों को वाहन मुक्त घोषित किया गया है. वहीं, होटलों और क्लबों को क्षमता से अधिक भीड़ न जुटाने की सख्त हिदायत दी गई है. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक तत्काल 112 पर सूचना दे सकते हैं.



इन रास्तों पर रहेगा नो-पार्किंग जोन