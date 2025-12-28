ETV Bharat / state

लखनऊ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन: 31 दिसंबर की रात ये इलाके होंगे वाहन मुक्त, नशेबाजों से ऐसे निपटेगी पुलिस

होटलों और बार के लिए सख्त गाइडलाइंस, आयोजन की ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य.

ट्रैफिक डायवर्जन
ट्रैफिक डायवर्जन (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: नए साल 2026 के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए लखनऊ पुलिस ने कड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया है. ड्रंक एंड ड्राइव और सड़कों पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. हजरतगंज समेत कई इलाकों को वाहन मुक्त घोषित किया गया है. वहीं, होटलों और क्लबों को क्षमता से अधिक भीड़ न जुटाने की सख्त हिदायत दी गई है. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक तत्काल 112 पर सूचना दे सकते हैं.

इन रास्तों पर रहेगा नो-पार्किंग जोन

  • ​शहर के प्रमुख भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम से निपटने के लिए विशेष योजना बनाई गई है.
  • ​मल्टीलेवल पार्किंग अनिवार्य: हजरतगंज, गोमतीनगर, चौक, आलमबाग और प्रमुख मॉल्स के आसपास सड़क पर वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन करने पर गाड़ी खिंचवा ली जाएगी.
  • ​हजरतगंज में पैदल चलने वालों को अनुमति.
  • हजरतगंज जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, ताकि पैदल यात्री सुरक्षित और आसानी से घूम सकें.
  • ​बैरिकेडिंग: समतामूलक, घंटाघर और बड़ा इमामबाड़ा जैसे संवेदनशील चौराहों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग और मोबाइल पुलिस पार्टियां तैनात रहेंगी.

होटलों और बार के लिए सख्त गाइडलाइंस

  • ​आयोजक होटल, मॉल और बार संचालक अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं देंगे.
  • टिकटों की बिक्री भी क्षमता के अनुसार ही होगी.
  • सभी बार और मनोरंजन स्थलों को तय समय पर कार्यक्रम बंद करने होंगे.
  • उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है.
  • पार्किंग और भीड़ प्रबंधन के लिए संचालकों को अपने निजी सुरक्षाकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं.

गाड़ी चालक के लिए दिशा-निर्देश

  • ​नशे में गाड़ी चलाई तो जेल.
  • प्रमुख मार्गों पर पुलिस ब्रेथ एनालाइजर के साथ तैनात रहेगी.
  • शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक पार्कों और पिकनिक स्थलों पर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी की कंपनियां भी तैनात रहेंगी.
  • लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित मानकों में ही होगा.
  • रात में ध्वनि स्तर नियंत्रित रखना अनिवार्य है.

    ऑनलाइन अनुमति है जरूरी: ​डीसीपी क्राइम व डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए लखनऊ पुलिस की वेबसाइट lucknowpolice.up.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेना अनिवार्य है.

