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हरिद्वार में आंधी तूफान से भरभराकर गिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार, दो वाहन क्षतिग्रस्त, टला बड़ा हादसा

भरभराकर गिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार ( Photo-ETV Bharat )

देर रात करीब 11 बजे अचानक से तेज आंधी तूफान आया. ज्वालापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी की टंकी के समीप बनी दीवार तेज आंधी तूफान के कारण अचानक गिर गई. दीवार गिरने की आवाज से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. वहां दो गाड़ियां खड़ी हुई थी और मलबे की चपेट में आने से वहां खड़ी दो कारें दब गई. दोनों कारें दीवार गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों को नुकसान पहुंचा. गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था.