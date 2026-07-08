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गोरखपुर में RTO के नियम ताक पर, कई बार चालान और जानलेवा हादसों के बाद भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे वाहन

कई बार चालान और जानलेवा हादसों के बाद भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे वाहन ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: जनपद की सड़कों पर आज ऐसे वाहनों की भरमार है, जो या तो किसी की जान ले चुके हैं या फिर जिन पर कई बार चालान हो चुका है. उदाहरण के तौर पर देखें तो कैंट थाना क्षेत्र में बीते होली के दिन एक कार चालक ने एक MBBS छात्र सहित दो लोगों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई. जांच में पता चला कि उस गाड़ी का कई बार चलाना हुआ था. उसके बाद भी वह रोड़ पर फर्राटे भर रही थी, जबकि परिवहन विभाग का नियम है कि एक वर्ष में पांच या उससे अधिक चालान होने पर पंजीकरण और चालक का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है. कई बार चालान और जानलेवा हादसों के बाद भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे वाहन (Video Credit; ETV Bharat) इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार का कहना है कि नियम तोड़ने वालों का न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, बल्कि वाहनों का चालान भी काटा जा रहा. पिछले चार माह में रांग साइड, नशा और तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले 102 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया है. यातायात विभाग से सूची मिलने के बाद जांच कर बाकी अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी.