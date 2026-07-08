गोरखपुर में RTO के नियम ताक पर, कई बार चालान और जानलेवा हादसों के बाद भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे वाहन
एक साल में 5 या उससे अधिक चालान होने पर पंजीकरण और चालक का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 7:49 PM IST
गोरखपुर: जनपद की सड़कों पर आज ऐसे वाहनों की भरमार है, जो या तो किसी की जान ले चुके हैं या फिर जिन पर कई बार चालान हो चुका है. उदाहरण के तौर पर देखें तो कैंट थाना क्षेत्र में बीते होली के दिन एक कार चालक ने एक MBBS छात्र सहित दो लोगों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई. जांच में पता चला कि उस गाड़ी का कई बार चलाना हुआ था. उसके बाद भी वह रोड़ पर फर्राटे भर रही थी, जबकि परिवहन विभाग का नियम है कि एक वर्ष में पांच या उससे अधिक चालान होने पर पंजीकरण और चालक का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है.
इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार का कहना है कि नियम तोड़ने वालों का न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, बल्कि वाहनों का चालान भी काटा जा रहा. पिछले चार माह में रांग साइड, नशा और तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले 102 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया है. यातायात विभाग से सूची मिलने के बाद जांच कर बाकी अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी.
वहीं, हकीकत ये है कि 84-85 बार चालान के बाद भी गाड़ी सवारियां ढ़ो रहीं हैं. दर्जनों चालान के बाद भी कार-बाइक सड़क पर दौड़ रहे हैं. जिले में पांच या उससे अधिक बार चालान वाले वाहनों की संख्या 750 है. वहीं, जिस घटना का ऊपर जिक्र किया गया है, उस वाहन का भी 27 बार चालान हुआ था.
इसी तरह जिले में सबसे अधिक चालान हुए वाहनों की बात करें तो एक बस का 85 बार चालान हुआ, उसने 75 बार चालान का भुगतान किया, 10 का भुगतान अभी भी बाकी है. ऐसे ही एक ऑटो का 84 बार चालान, 76 बार भुगतान, 8 बार बकाया है. एक अन्य बस का 70 चालान, 60 भुगतान और 10 का बकाया है. एक कार का 55 चालान, 50 भुगतान, 5 बार का बकाया है. एक और बस का 45 बार चालान हुआ, 36 भुगतान, 9 बार का बकाया है. एक स्कूटी का 43 बार चलाना, 37 भुगतान 6 बार का बकाया है. ऐसे ही कई और स्कूटी, बस के चालान की स्थिति है.
एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव का कहना है कि पांच या उससे अधिक बार चालान हुई गाड़ियों की सूची तैयार की जा रही है, जिसे कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा. पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था. लोगों को नियमों की जानकारी के साथ जागरूक भी किया जाएगा.
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