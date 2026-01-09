ETV Bharat / state

केवलादेव पार्क के साइलेंस जोन में वाहनों की एंट्री पर रोक, कर्मचारी भी साइकिल से करेंगे गश्त

केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में अब साइलेंस जोन में वाहनों पर रोक, फील्ड गश्त और पर्यटक भ्रमण दोनों के लिए साइकिल इस्तेमाल की जाएगी.

साइलेंस जोन में वाहनों पर रोक
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 9, 2026 at 3:40 PM IST

भरतपुर: विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल टूरिज्म के क्षेत्र में नया उदाहरण पेश करने जा रहा है. पार्क प्रशासन ने पक्षियों और वन्यजीवों की शांति को बनाए रखने के लिए साइलेंस ज़ोन में दुपहिया और चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण लागू करने का फैसला किया है. इस पहल के तहत अब फील्ड स्टाफ की नियमित गश्त भी साइकिल से ही की जाएगी. उद्यान में साइकिलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि पर्यटक और कर्मचारी दोनों ही पर्यावरण-अनुकूल परिवहन का उपयोग कर सकें.

पार्क के निदेशक चेतन कुमार बीवी ने बताया कि केवलादेव घना लंबे समय से सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए जाना जाता रहा है. पार्क में पहले से ही पर्यटकों के लिए ई-रिक्शा, साइकिल और ई-साइकिल की सुविधा उपलब्ध है. अब इस सोच को और मजबूत करते हुए साइकिल-आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे शोर और प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके. उन्होंने कहा कि घना एक बेहद संवेदनशील इको-सिस्टम है, जहां शोर और धुआं पक्षियों तथा वन्यजीवों के व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालता है, इसलिए साइकिल को सबसे उपयुक्त और पर्यावरण हितैषी विकल्प माना गया है.

केवलादेव पार्क के निदेशक चेतन कुमार बीवी

साइकिल से होगी गश्त: निदेशक चेतन कुमार ने बताया कि फील्ड स्टाफ के लिए साइकिल व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है. वनरक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर अब अधिकतर साइकिल से ही गश्त करेंगे, जिससे साइलेंस ज़ोन में वाहनों से होने वाला शोर और प्रदूषण लगभग समाप्त हो जाएगा. स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि लंबी दूरी की गश्त आसान हो और कर्मचारियों पर अतिरिक्त शारीरिक दबाव न पड़े. साइकिल से गश्त करने से कर्मचारी जंगल की गतिविधियों को अधिक बारीकी से देख पाएंगे, जिससे निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी. यह कदम न केवल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगा, बल्कि स्टाफ के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में भी सुधार लाएगा.

50 नई साइकिलें शामिल: निदेशक ने बताया कि इस वर्ष उद्यान में कुल 50 नई साइकिलें खरीदी जा रही हैं. इनमें से 20 साइकिलें फील्ड स्टाफ के लिए होंगी, जबकि 30 साइकिलें पर्यटकों के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी. पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए साइकिलों के विकल्प बढ़ाए जा रहे हैं. अब सामान्य मैन्युअल और ई-साइकिल के अलावा डबल सीटर साइकिल और चाइल्ड सीट वाली साइकिलें भी उपलब्ध होंगी. इससे छोटे बच्चों वाले परिवार बिना किसी असुविधा के पार्क का भ्रमण कर सकेंगे, और घना को और अधिक फैमिली-फ्रेंडली व चाइल्ड-फ्रेंडली पर्यटन स्थल बनाया जा सकेगा.

चेतन कुमार ने बताया कि साइकिल किराए की नीति भी संतुलित रखी गई है. वर्तमान में सामान्य साइकिल का किराया लगभग 100 रुपए प्रति ट्रिप है. प्रयास है कि शुल्क कम रखा जाए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक साइकिल का उपयोग करें. डबल सीटर का किराया थोड़ा अधिक होगा, जबकि चाइल्ड सीटर वाली साइकिल का किराया सामान्य साइकिल जितना ही रहेगा. यह व्यवस्था सभी वाहनों पर समान रूप से लागू नहीं होगी. कार्यालय आने वाले कर्मचारियों और आरटीडीसी होटल में ठहरने वाले पर्यटकों के वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा. किसी भी आपात स्थिति में फील्ड स्टाफ वाहनों का उपयोग कर सकेगा, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में प्राथमिकता साइकिल को ही दी जाएगी.

