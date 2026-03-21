ETV Bharat / state

नहीं रास आई बाहर की हवा! जेल से छूटते ही शातिर ने कर डाली चोरियां, पुलिस ने किया अरेस्ट

देहरादून: जेल से बाहर आते ही वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को थाना बसन्त विहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 स्कूटी बरामद की हैं. गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है. वह पहले में भी वाहन चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है. कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आरोपी बाहर आया था. उस पर चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं के लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

पहली घटना शिवम निवासी बनियावाला ने थाना बसंत विहार पर शिकायत दर्ज कराई. जिसमें बताया गया कि अज्ञात चोर ने विजय पार्क श्री रामपुरम से उनकी गाड़ी एविएटर को चोरी कर ली है. दूसरी घटना 19 मार्च को गणेश कुमार निवासी विवेक विहार विजय पार्क ने थाना बसंत विहार में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया 18 मार्च को अज्ञात चोर ने उनकी स्कूटी को चोरी कर ली है. तीसरी घटना शहनाज निवासी श्री देव सुमन नगर ने शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात चोर द्वारा श्री देव सुमन नगर से उनकी स्कूटी चोरी कर ली गई है. शिकायत के आधार पर थाना बसंत विहार में अलग अलग मुकदमे दर्ज किये गये.

लगातार हुई वाहन चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए थाना बसंत विहार पर पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने तीनों मुकदमों के घटनास्थल के आसपास लगे करीब 95 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया. अज्ञात चोर के संबंध में जानकारी हासिल की गई. जिसके बाद पुलिस ने चाय बागान हरबंस वाला खंडहर के पास एक स्कूटी सवार व्यक्ति को संदिग्धता के आधार पर रोका गया. जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम सुदन थापा बताया. गाड़ी के कागजात मांगने पर वह कागजात नहीं दिखा पाया. संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम ने सख्ती दिखाई. जिसके बाद पूरा मामला खुल गया.