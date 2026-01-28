दुर्घटनाग्रस्त कार के चालक को बचाने अंधेरी रात में बर्फीली खाई में उतरा युवक, ऐसे बचाई जान
भूरणी समीप बर्फ पर फिसल कर कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. लगभग चार पलटे खाने के बाद कार खाई में फंस गई.
Published : January 28, 2026 at 1:03 PM IST
सराज: हिमाचल में 23 जनवरी को मौसम खराब होने के बाद जमकर बर्फबारी और बारिश हुई है. ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद हालात अस्त व्यस्त हो गए. कई सड़कें अभी भी बर्फबारी के कारण बंद पड़ी हैं. मंडी सराज जैसे दुर्गम इलाकों में भी बर्फबारी के बाद सड़कों पर ब्लैक आईस जम रही है. इसके कारण सड़क हादसों का खतरा बना हुआ है.
सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक कार चालक की मुश्किल से जान बची. कार के पीछे चल रहे वाहन चालक ने हिम्मत दिखाते हुए कार चालक को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की थी. दरअसल सोमवार रात करीब सवा नौ बजे घर लौटते हुए बगस्याड निवासी गगन की कार भूरणी समीप बर्फ पर फिसल कर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. लगभग चार पलटे खाने के बाद कार खाई में फंस गई.
इसी दौरान पीछे चल रही दूसरी कार के चालक लक्की ने ये सब देख लिया. इसके बाद कार चालक लक्की गाड़ी से बाहर निकला और सड़क पर दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई वाहन सड़क से नहीं गुजरा. इस दौरान उसने अपने दोस्त को फोन किया कि इस स्थिति में क्या किया जाए. दोस्त ने उसका हौसला-अफजाई की, जिसके बाद फोन पर बात करते हुए रात के अंधेरे में बर्फ के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर गहरी खाई में उतर गया.
घायल की मदद करने वाले युवक लक्की ने बताया कि कार के पास पहुंचने पर पता चला कि गाड़ी अभी स्टार्ट ही थी और हॉर्न बज रहा था. इससे अनहोनी की संभावना और बढ़ गई, लेकिन अंधेरे में कार चालक को अकेला पाया और उसे गाड़ी से बाहर निकाला. इतनी ही देर में पास के घर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर एक स्थानीय व्यक्ति मौके पर पहुंचा. घायल को मुश्किल से कई फीट बर्फ के बीच सड़क तक पहुंचाया. बर्फ और अंधेरे के कारण पांच मिनट का रास्ते चढ़ने में 20 मिनट लग गए. इसके बाद घायल को नागरिक अस्पताल बगस्याड पहुंचाया जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद. मेडिकल कॉलेज नैरचौक रेफर कर दिया गया. कार चालक समय पर समझदारी और हिम्मत न दिखाता तो हादसे में घायल की जान ठंड और बर्फबारी के कारण जा सकती थी.
सावधानी से चलाएं वाहन
एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने बताया कि सराज में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद सुबह शाम सड़क पर ब्लैक आईस बन रही है. सड़क पर बर्फ के कारण फिसलन बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए चालक सावधानी से गाड़ी चलाएं.
