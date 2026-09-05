कन्नौज में एक ही गांव के तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत; झांकी देखकर लौटते वक्त एक्सीडेंट
श्रीकृष्म जन्माष्टमी की झांकी देखकर तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 10:54 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 11:29 AM IST
कन्नौज: गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के डूंडवा बुजुर्ग बाईपास के पास देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ही बाइक पर सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई. तीनों जन्माष्टमी की झांकी देखने के लिए गुरसहायगंज नगर आए थे. तीनों बैसनपुरवा गांव के रहने वाले थे. हादसे की सूचना पर गांव में मातम पसर गया है.
पुलिस की जानकारी के मुताबिक, गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के बैसनपुरवा गांव निवासी अनुराग (18), कृष्णा (15) और आशीष (18) तीनों दोस्त थे. जन्माष्टमी के अवसर पर तीनों अपने अन्य साथियों के साथ गुरसहायगंज नगर में आयोजित झांकियां देखने पहुंचे थे.
देर रात तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक डूंडवा बुजुर्ग बाईपास के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर घायल होकर सड़क पर पड़े. हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.
जिला अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. ज्ञानेंद्र ने बताया कि तीनों युवकों को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था. घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी. उधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
पुलिस अब हादसे को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज समेत अन्य माध्यमों से वाहन और उसके चालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
तीन घरों में छा गया मातम: जन्माष्टमी की झांकी देखने निकले तीनों दोस्तों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा. जिन परिवारों में पर्व को लेकर उत्साह था, वहां कुछ ही देर बाद चीख-पुकार मच गई.
तीन युवकों की मौत की खबर जैसे ही बैसनपुरवा गांव पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में हर आंख नम है और हर तरफ गम का माहौल है.
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