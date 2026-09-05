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कन्नौज में एक ही गांव के तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत; झांकी देखकर लौटते वक्त एक्सीडेंट

कन्नौज में एक ही गांव के तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कन्नौज: गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के डूंडवा बुजुर्ग बाईपास के पास देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ही बाइक पर सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई. तीनों जन्माष्टमी की झांकी देखने के लिए गुरसहायगंज नगर आए थे. तीनों बैसनपुरवा गांव के रहने वाले थे. हादसे की सूचना पर गांव में मातम पसर गया है. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के बैसनपुरवा गांव निवासी अनुराग (18), कृष्णा (15) और आशीष (18) तीनों दोस्त थे. जन्माष्टमी के अवसर पर तीनों अपने अन्य साथियों के साथ गुरसहायगंज नगर में आयोजित झांकियां देखने पहुंचे थे. इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. ज्ञानेंद्र. (Video Credit: ETV Bharat) देर रात तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक डूंडवा बुजुर्ग बाईपास के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर घायल होकर सड़क पर पड़े. हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.