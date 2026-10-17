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आगरा में वाहन ने चार सहेलियों को रौंदा, एक छात्रा की मौत

आगरा: ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र स्थित कालिंदी विहार में शुक्रवार रात चार छात्राओं को तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में तीन छात्राएं घायल हो गईं. एक छात्रा वाहन के बोनट में फंस गई. जिसे 25 मीटर तक वाहन घसीटता ले गया. लोगों ने शोर मचाया और चीख पुकार सुनकर चालक ने दूसरे वाहन में टक्कर मार दी. इस पर वाहन रुका. राहगीरों ने घायल तीनों छात्राओं को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया. मगर, इलाज के दौरान एमकॉम की मौत हो गई. जबकि, दो छात्राओं का उपचार चल रहा है. लोगों ने हादसे के बाद ही आरोपी चालक दबोच कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया. एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज मिला है. उसके आधार पर हादसे की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है. आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है.





बता दें कि हादसा शुक्रवार रात करीब सवा नौ बजे का है. कृष्णा रेजिडेंसी निवासी 22 वर्षीय खुशबू जुरैल अपनी छोटी बहन भूमि (18) और पड़ोसी शिखा कुशवाह के साथ गीत गोविंद कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय निशा चौधरी को छोडने जा रही थीं. निशा करीब 500 मीटर की दूरी पर रहती है. चारों छात्राएं पैदल जा रही थीं. तभी कालिंदी विहार के एच ब्लॉक स्थित कैला देवी मंदिर के सामने तेज रफ्तार से आ रहे लोडिंग वाहन ने चारों छात्राओं को चपेट में ले लिया. मौके पर चीख पुकार मच गई. टक्कर लगने से शिखा और निशा दूर जाकर गिरीं. मगर, खुशबू वाहन के बोनट में फंस गई. जिसे करीब 25 मीटर तक वाहन घसीटता ले गया. जब लोगों ने शोर मचाया तो चालक ने वाहन रोका. जिससे मौके पर भीड़ जुट गई. लोगों ने पहले घायल तीन छात्राओं को पास के अस्पताल में भर्ती कराया. इसके साथ ही भीड ने चालक पकड़ कर उसकी जमकर पिटाई कर दी.





गाड़ी चलाना सीख रहा था चालक

ट्रांस यमुना थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. आनन फानन में घायल छात्राओं को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर डॉक्टर्स ने खुशबू जुरैल पुत्री मनमोहन सिंह को मृत घोषित कर दिया. खुशबू एमकॉम की छात्रा थी. हादसे की सूचना पर परिजन भी मौके पर आ गए. भीड ने वाहन चला रहे चालक को पकड लिया था. उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि गाड़ी चलाना सीख रहा था. तभी हादसा हुआ है. वाहन कब्जे में लेकर चालक गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. इस मामले में परिजन की तहरीर पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

