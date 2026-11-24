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MLA सुशील सिंह के काफिले में घुसी स्कॉर्पियो ने तीन गाड़ियों को मारी टक्कर; हमला या हादसा?

MLA सुशील सिंह के काफिले में घुसी स्कॉर्पियो ने तीन गाड़ियों को मारी टक्कर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चंदौली: सैयदराजा सीट से विधायक सुशील सिंह के काफिले में चल रही गाड़ियों को टक्कर मारने का मामला सामने आया है. टक्कर इतनी भीषण थी कि काफिले में चल रही फॉर्च्यूनर कार पलट गई. इतना ही नहीं बेकाबू स्कॉर्पियो ने आगे बढ़ते हुए काफिले की तीन अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी. विधायक ने पुलिस से शिकायत की है.

इस हादसे में विधायक सुशील सिंह के चार साथी घायल हो गए हैं. जबकि टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो के भी परखच्चे उड़ गए है. स्कॉर्पियो में सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.