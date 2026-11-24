MLA सुशील सिंह के काफिले में घुसी स्कॉर्पियो ने तीन गाड़ियों को मारी टक्कर; हमला या हादसा?
दूसरी तरफ टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो सवार युवकों ने इसे महज सड़क दुर्घटना बताया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:06 AM IST
चंदौली: सैयदराजा सीट से विधायक सुशील सिंह के काफिले में चल रही गाड़ियों को टक्कर मारने का मामला सामने आया है. टक्कर इतनी भीषण थी कि काफिले में चल रही फॉर्च्यूनर कार पलट गई. इतना ही नहीं बेकाबू स्कॉर्पियो ने आगे बढ़ते हुए काफिले की तीन अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी. विधायक ने पुलिस से शिकायत की है.
इस हादसे में विधायक सुशील सिंह के चार साथी घायल हो गए हैं. जबकि टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो के भी परखच्चे उड़ गए है. स्कॉर्पियो में सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
मुझे बनाया गया निशाना: विधायक सुशील सिंह ने इस घटना को सुनियोजित हमले की आशंका करार दिया है. उनका कहना है कि उन्हें निशाना बनाकर हमला किया गया था. गाड़ी चलाने वाला नशे में नहीं था. उनके काफिले की पीछे और आगे चल रही गाड़ियों में जिस तरीके से टक्कर मारी है. इसे देखकर ऐसा लग रहा है की सुनियोजित तरीके से घटना की गई. पुलिस जांच कर रही है.
दो अलग-अलग दावों से उलझी गुत्थी: वहीं, दूसरी तरफ टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो सवार युवकों ने इसे महज सड़क दुर्घटना बताया है. युवकों के परिजनों का दावा है कि सभी युवक अस्पताल में खाना पहुंचाने जा रहे थे. इस दौरान पहले जिला अस्पताल के पास फार्च्यूनर से टक्कर हो गई. भागने के दौरान लोगों घेराबंदी की, जिससे अन्य गाड़ी में भी टक्कर हो गई.
सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि सैयदराजा विधायक सुशील सिंह के गाड़ियों के काफिले से एक स्कोर्पियो की टक्कर हो गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह महज एक सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश थी.
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