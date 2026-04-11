महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर झुंझुनू में निकली भव्य वाहन रैली
कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि महात्मा फुले का जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है.
Published : April 11, 2026 at 1:55 PM IST
झुंझुनू: महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को शहर में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया. रैली गणेश मंदिर, झुंझुनू से शुरू होकर अंबेडकर पार्क तक निकाली गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों, युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई. रैली में सैकड़ों वाहन शामिल हुए.
रैली को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कार्यक्रम की शुरुआत गणेश मंदिर में आयोजित सभा से हुई, जहां वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी विचारों, महिलाओं की शिक्षा, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष और सामाजिक समता के प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला. वक्ताओं ने कहा कि फुले ने समाज को अंधकार से उबारने के लिए जो योगदान दिया, वह आज भी प्रासंगिक है.
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विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा, 'महात्मा फुले का जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है. उन्होंने महिलाओं और पिछड़े वर्गों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, वह भारतीय समाज की दिशा बदलने वाला साबित हुआ. आज हमें उनके आदर्शों को अपनाते हुए शिक्षा को सभी तक पहुंचाना चाहिए.' भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि समाज में शिक्षा, समानता और जागरूकता बढ़ाने का कार्य हर नागरिक का दायित्व है. महात्मा फुले के विचारों को अपनाकर हम एक समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं. शिक्षा ही वह हथियार है जो जाति और वर्ग भेद को मिटा सकता है. रैली के अंबेडकर पार्क पहुंचने पर समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां पुष्पांजलि अर्पित की गई और फुले के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया. कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया और फुले के योगदान को याद किया.