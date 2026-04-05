ETV Bharat / state

इटावा में औद्योगिक विकास की मांग को लेकर निकाली वाहन रैली, 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

इटावा में औद्योगिक विकास की मांग को लेकर निकाली वाहन रैली. ( ETV Bharat )

इटावा: इटावा में औद्योगिक विकास की मांग को लेकर आज एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली, जब इटावा विकास मंच के संस्थापक नवीन दुबे एडवोकेट ने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया.

इस रैली में मोटरसाइकिलों और कारों का बड़ा काफिला शामिल था, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरा. रैली के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और जगह-जगह व्यापारियों व आम नागरिकों ने फूलमालाओं से स्वागत कर अपना समर्थन व्यक्त किया.

रैली के उपरांत जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसे नगर मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया. इस ज्ञापन में क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए.

नवीन दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि यदि इटावा सहित कन्नौज, मैनपुरी, एटा, औरैया, बांदा और हमीरपुर को विशेष औद्योगिक जोन घोषित कर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, तो वह स्वयं यहां बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित कराने में सहयोग कर सकते हैं.

इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और पलायन की समस्या कम होगी.

उन्होंने किसानों की समस्याओं पर भी चिंता जताई, विशेषकर आलू किसानों की दयनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें उनकी लागत तक नहीं मिल पा रही है, जिससे वे हताश होकर फसलों को खेतों में ही नष्ट करने को मजबूर हैं.