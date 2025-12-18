नए साल पर कितना बढ़ने जा रहा आपके वाहन का प्रदूषण शुल्क? जानिए
2020 से 2025 तक वाहन प्रदूषण शुल्क में कुल 25% की बढ़ोतरी हुई है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने पीयूसी की फीस बढ़ाने का फैसला लिया है. प्रदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषण जांच व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के मकसद से परिवहन आयुक्त की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) की जांच शुल्क में वृद्धि का निर्णय लिया गया है. यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होंगी.
परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के लिए पीयूसी जांच शुल्क अब 70 रुपये निर्धारित किया गया है. पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क 90 रुपये होगा. पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए पीयूसी जांच शुल्क 90 रुपये तय किया गया है. डीजल वाहनों के लिए जांच शुल्क बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) आरके विश्वकर्मा का कहना है कि यह निर्णय जांच प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार, आधुनिक उपकरणों के रखरखाव और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए लिया गया है.
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय-समय पर अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराएं और वैध पीयूसी प्रमाण पत्र साथ रखें. बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाने पर नियमानुसार कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान भी जारी रहेगा.
बता दें कि 2020 से 2025 तक हर साल 5% वाहन प्रदूषण शुल्क में बढ़ोतरी हुई है. इस लिहाज से अब तक कुल 25% शुल्क पांच सालों में बढ़ा है. अगर किसी वाहन स्वामी के पास वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होता है तो चेकिंग अभियान के दौरान अगर चालान हुआ तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है.
