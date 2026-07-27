जितने में आ जाती है कार उससे ज्यादा में खरीदा VIP नंबर, UK08 BM 0009 की लगी ₹5,40,000 की बोली
हरिद्वार में परिवहन विभाग की ऑनलाइन बोली में वीआईपी नंबरों के लिए वाहन मालिकों ने दिखाया जबरदस्त जोश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 27, 2026 at 12:45 PM IST
हरिद्वार: परिवहन विभाग द्वारा लगाई गई बोली में नए वाहनों के वीआईपी नंबर लेने को लेकर उत्साह देखने को मिला. एक कार स्वामी ने पांच लाख चालीस हजार रुपये में कार का नया नंबर खरीदा. जितने रुपए में एक छोटी कार आ जाती है, उतने रुपए में तो कार स्वामी ने वीआईपी नंबर खरीदा है. इसके अतिरिक्त लाखों रुपए खर्च करने वाले अन्य कई वाहन स्वामियों ने भी लाखों रुपए में वीआईपी नंबर खरीदे.
हरिद्वार के वाहन स्वामियों में वीआईपी नंबरों का क्रेज: दरअसल आज भी लोगों में कार, बाइक और अन्य वाहनों में वीआईपी नंबर लेने की होड़ दिखाई देती है. 111, 000, जैसे नंबर वीआईपी श्रेणी में आते हैं. परिवहन विभाग द्वारा इन नंबरों को आम नंबरों की जगह महंगे दामों में बेचा जाता है. इसके लिए ऑनलाइन बोली लगाई जाती है. बोली में वीआईपी नंबर की सर्वाधिक बोली लगाने वालों को वीआईपी नंबर अलॉट किया जाता है.
नई सीरीज खुलते ही ₹5.40 लाख में बिका एक नंबर: परिवहन विभाग के अनुसार, विभाग द्वारा नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला UK08 BM प्रारम्भ होते ही आकर्षक वीआईपी पंजीकरण नंबरों के लिए उत्साह देखने को मिला. ऑनलाइन ई-नीलामी में वाहन स्वामियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप कई पसंदीदा नंबरों पर लाखों रुपये की बोलियां लगीं. नई श्रृंखला के खुलते ही मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि फैंसी नंबरों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है. ई-नीलामी में UK08 BM 0009 सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा, जिसके लिए ₹5,40,000 की सर्वाधिक बोली प्राप्त हुई.
लाखों में बिके गाड़ियों के यूनिक नंबर: इसके अतिरिक्त UK08 BM 0001 के लिए ₹4,91,000, UK08 BM 0007 के लिए ₹3,88,000, UK08 BM 0008 के लिए ₹1,73,000, UK08 BM 0002 के लिए ₹1,41,000 तथा UK08 BM 9000 के लिए ₹91,000 की बोली लगी. वहीं 0005, 0006, 0004, 1111, 8888, 5555, 0101, 0099, 0077 तथा 0999 जैसे अन्य आकर्षक नंबरों के लिए भी लोगों ने उत्साहपूर्वक बोली लगाई.
परिवहन विभाग को हुआ बहुत फायदा: फैंसी नंबरों की इस ई-नीलामी से परिवहन विभाग को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुआ है. यह न केवल राज्य सरकार की आय में महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लोग अपनी पसंद और पहचान से जुड़े विशेष पंजीकरण नंबरों के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करने को तैयार हैं. ऑनलाइन ई-ऑक्शन प्रणाली के कारण पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुविधाजनक रही.
वाहन स्वामी ले सकते हैं मनपसंद नंबर: हरिद्वार के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) निखिल शर्मा ने बताया कि-
नई श्रृंखला प्रारम्भ होते ही नागरिकों द्वारा फैंसी नंबरों के प्रति अत्यधिक उत्साह प्रदर्शित किया गया. परिवहन विभाग की ऑनलाइन ई-नीलामी व्यवस्था पूर्णतः पारदर्शी है. इच्छुक नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी पसंद का पंजीकरण नंबर प्राप्त कर सकते हैं.
-निखिल शर्मा, एआरटीओ-
एआरटीओ ने बताया कि फैंसी नंबरों से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आय स्रोत है. भविष्य में भी इस प्रकार की ई-नीलामी नियमित रूप से आयोजित की जाती रहेगी.
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