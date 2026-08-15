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कबीरधाम में टेस्ट ड्राइव के दौरान वाहन पलटा , बोड़ला चिल्फी मार्ग पर हादसा, चार लोग घायल

कबीरधाम में टेस्ट ड्राइव के दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में वाहन मालिक समेत खरीदार को चोट आई है.

Vehicle overturns during test drive
टेस्ट ड्राइव के दौरान वाहन पलटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
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कबीरधाम : कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र में रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे-30 पर तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए कुछ लोग दुर्ग से आए थे. गाड़ी का सौदा करने से पहले इसकी टेस्ट ड्राइव के दौरान ये हादसा हुआ. बोड़ला-चिल्फी मार्ग पर रानीदहरा ढाबा के पास वाहन पलट गई. इस हादसे में चालक समेत 4 लोगों को चोट आई है.


टेस्ट ड्राइव के दौरान हादसा

वाहन मालिक के मुताबिक, दुर्ग से कुछ लोग स्कॉर्पियो खरीदने के लिए कवर्धा पहुंचे थे. क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच वाहन का सौदा हुआ और लेन-देन से पहले खरीदने आए लोगों ने वाहन को चलाकर देखने की मांग की. वाहन मालिक ने गाड़ी चलाने के लिए दे दी. वाहन मालिक समेत चार लोग सवार होकर बोड़ला-चिल्फी मार्ग पर वाहन का लॉन्ग ड्राइव लेने निकले.

कबीरधाम में टेस्ट ड्राइव के दौरान वाहन पलटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तेज रफ्तार के कारण हादसा

बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में चल रही थी. इसी बीच अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए. जिसमें क्रेता और विक्रेता समेत चार लोगों बुरी तरहा जख्मी हो गए. वाहन पलटते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को वाहन से बाहर निकाला और डॉयल 112 को सूचना दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चारों घायलों को बोड़ला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है.


फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है. हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार के कारण वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आ रही है.

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VEHICLE OVERTURNS DURING TEST DRIVE

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