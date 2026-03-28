मजदूरों से भरा वाहन खाई में पलटा, 8 गंभीर रुप से घायल, धानीखुटा घाट पर हुआ हादसा
कबीरधाम के धानीखुटा घाट में वाहन खाई में गिरा है.इस हादसे में 8 लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों का इलाज जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 28, 2026 at 7:04 PM IST
कबीरधाम : लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत धानीखुटा घाट में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. शादी समारोह के लिए भोजन बनाने के लिए निकली कैटरर्स का वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया.वर्कर्स को लेकर जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा.इस हादसे में चालक समेत 8 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए हैं.
कहां पर हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन लोहारा से रेंगाखार जंगल की ओर जा रही थी. धानीखुटा घाट के घुमावदार रास्ते पर अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे खाई में जा गिरा. हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को खाई से बाहर निकालने में मदद की.
कई घायलों को किया गया रेफर
घटना की सूचना मिलते ही डॉयल 112 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की जानकारी मिल रही है. बताया जा रहा है कि वाहन में शादी समारोह के लिए बर्तन समेत अन्य सामग्री के साथ काम करने वाले वर्कर्स थे. पहाड़ी और खड़ा चढ़ाव रास्ते के कारण इस घाट पर पहले भी हादसे हो चुके हैं. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
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